Disney+ : les applications PS4, Xbox One, iOS et Android sont disponibles

C'est bon, Disney+ a officiellement été lancé dans la nuit en France ! Vous pouvez à présent profiter de son offre mensuelle à 6,99 €, annuelle à 69,99 € par an, ou des sept jours gratuits offerts lors de votre premier abonnement.

La solution la plus simple pour se créer un compte et visionner du contenu, c'est bien évidemment votre navigateur PC. Mais il existe cependant bien des manières de profiter de Disney sur vos écrans. L'application Disney+ est disponible dès maintenant sur le lecteur multimédia Roku, Apple TV, LG TV, Fire TV, Android TV, Samsung TV et même les écrans avec Chromecast intégré : pensez à mettre à jour vos appareils et/ou à vous rendre sur les boutiques virtuelles pour télécharger l'app Disney+.

Pour les joueurs connectés, plusieurs plateformes bénéficient également de leur application, à savoir les mobiles et les consoles de salon : vous pouvez retrouver les liens pour télécharger Disney+ sur vos machines préférées ci-dessous.

Android : à télécharger ICI

: à télécharger iOS : à télécharger ICI

: à télécharger Xbox One : à télécharger ICI

: à télécharger PS4 : à télécharger ICI

Maintenant, vous êtes équipés, et pouvez visionner du contenu Marvel, Star Wars, Fox, Disney et bien plus sur vos plateformes favorites.