Fort Boyard : une Nouvelle Édition avec plus d'épreuves et de Père Fouras sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Microïds proposait l'année dernière un inattendu jeu vidéo officiel Fort Boyard, preuve que l'émission télévisée a encore la côte. Les notes des spécialistes n'ont pas volé haut, mais l'éditeur français a visiblement touché un public suffisamment large pour lui offrir une suite, en quelque sorte.

Fort Boyard – Nouvelle Édition reprendra l'écorce de l'épisode de 2019 en y ajoutant des épreuves inédites, portant le total de challenges au nombre de 26. Cotons-tiges aériens, Casino, Temple Maudit ou défi de la Momie sont tous de la partie, dans une expérience jouable en solo ou en équipe, avec jusqu'à quatre participants. Un mode Versus est même présent sur cinq des épreuves pour toujours plus de fun.

En plus des défis inédits, Fort Boyard – Nouvelle Édition permet de personnaliser le nom et les membres de nos équipes et, surtout, apporte un doublage pour le Père Fouras. Il va néanmoins falloir passer à la caisse pour profiter des nouveautés, car aucune mise à jour n'est prévue pour la version originale. La date de sortie de Fort Boyard – Nouvelle Édition est calée au 25 juin 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.