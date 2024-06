Fort Boyard : Les Défis du Père Fouras, l'émission culte fait son retour dans une nouvelle déclinaison de ce « succès commercial exceptionnel »

C'est ce samedi 29 juin que la saison 2024 de Fort Boyard va débuter sur France 2, un rendez-vous estival qui dure depuis 1990 et met en scène des épreuves prenant place dans cette fortification maritime de la Charente-Maritime. Autant dire que des adaptations en jeux vidéo n'ont pas manqué d'être proposées en 34 années d'existence, notamment du côté de Microids en partenariat avec Adventure Line Productions. La dernière jusqu'à présent, Fort Boyard, s'est déclinée en plusieurs versions, et l'éditeur rempile ce jeudi avec le lancement de Fort Boyard : Les Défis du Père Fouras, développé par les Lyonnais de Breakfirst Games, à qui nous devons notamment How 2 Escape.

Bon, ça ne vole pas très haut visuellement parlant, mais le « succès commercial exceptionnel » des précédents jeux avec plus de 500 000 exemplaires vendus pourrait donc se poursuivre puisque la recette reste globalement la même avec des nouveautés, proposant ainsi plus de 40 épreuves au total. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

Le Père Fouras a relevé le niveau de l'aventure à Fort Boyard. Avec ses 6 atouts exclusifs, un pour chaque partie, il va chambouler les règles du jeu. Dès votre arrivée dans le Fort, sélectionnez l'atout de la soirée, tandis que le Père Fouras vous guidera à travers ses mystérieuses énigmes. Préparez-vous à vivre des défis épiques et à repousser vos limites ! Ajout de 10 nouvelles épreuves comme le Tir à la Corde, les Planches de Pirate, la Banque, le Garage, et bien d'autres encore.

Plusieurs modes de jeu, en solo, en coopératif ou en compétitif :

Aventure ;



Aventure étendue avec les 6 atouts du Père Fouras : Le Maitre du Temps, L'Aventurier Solitaire, Les Fantômes du Passé, Les Dilemmes, La Roue de Fortune, Les Cadeaux Empoisonnés ;



Boyard Party ;



Entraînement.

Composez votre équipe à votre image : personnalisez les membres du groupe et choisissez votre cri de guerre pour marquer le Fort de votre empreinte.

Tentez de vous hisser en haut du classement grâce au tableau des scores en fin d'aventure !

Fort Boyard : Les Défis du Père Fouras est donc disponible dès à présent sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam), mais seules la console de Nintendo et la plus récente machine de Sony ont droit à des éditions physiques. Vous pouvez d'ailleurs vous les procurer sur Amazon au prix de 34,99 € (ici et là).