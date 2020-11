Exit the Gungeon : le jeu arrive sur PS4 et Xbox One en plus d'une nouvelle mise à jour pour toutes les plateformes

Après être sorti en exclusivité sur Apple Arcade le 19 septembre 2019, puis le 17 mars 2020 sur Nintendo Switch et PC via Steam, le spin-off d’Enter the Gungeon débarque enfin sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour rappel, Exit the Gungeon est un shoot’em up indépendant développé par Doge Roll et édité par Devolver Digital. Vous serez amenés à dégommer des vagues d’ennemis dans une ambiance toujours plus électrique.

Exit the Gungeon: Hello to Arms Update hits Apple Arcade, Nintendo Switch, and PC along with launches on PlayStation 4 and Xbox One!



+ new guns and items

+ new Arsenal Mode

+ new Shop Hubs

+ Glocktopus



This is likely the biggest news in video games all week. pic.twitter.com/SBO1KS8wuo — Enter/Exit the Gungeon (@DodgeRollGames) November 9, 2020

Ainsi, Exit the Gungeon sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 13 novembre prochain. La nouvelle mise à jour baptisée Hello to Arms sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes et elle introduira de nouvelles armes, un nouveau mode baptisé Arsenal ou encore un Glocktopus qui semble être une pieuvre armée jusqu’aux dents. Si vous êtes un peu curieux, voilà ce qui vous attend dans Exit the Gungeon :

Exit the Gungeon est un petit jeu spin-off sympa qui fait la part belle à une action-arcade résolument explosive. Les hostilités se déroulent juste après les aventures de Gungeonniers un peu barjots, mais farouchement déterminés à en découdre avec une série d'ascenseurs de plus en plus périlleux et d'innombrables vagues d'ennemis teigneux. Le Gungeon est devenu un paradoxe et s'écroule lentement, mais sûrement ! Ensorcelé par la magie de la Sorcière, votre gun fera peau neuve en deux temps, trois mouvements à mesure que vous vous frayerez un chemin jusqu'aux hauteurs vertigineuses du Gungeon. Sachez-le : plus vous jouerez avec brio et enchaînerez des combos, plus votre arme sera dévastatrice. Atomisez sans vergogne moult Zombarmes hargneux en voie de disparition et domptez un gameplay frénétique qui met (rarement) la pédale douce pour que vous puissiez discuter avec de vieilles connaissances et des nouveaux venus. Les salles qui ont la bougeotte, les ennemis et les boss retors, ainsi qu'une ribambelle d'objets et d'armes bizarroïdes se mêlent et s'entremêlent joyeusement pour garantir que chaque tentative d'échapper au Gungeon sera unique en son genre.

