Enter the Gungeon et Exit the Gungeon : une édition physique avec les 2 jeux annoncé sur PS4 et Switch

Dodge Roll s'est fait une belle réputation avec Enter the Gungeon puis son spin-off, Exit the Gungeon, deux titres au gameplay différent, mais qui emmènent les joueurs dans des donjons puis des ascenseurs. Eh bien, ces deux titres vont être réunis dans une seule édition physique sur consoles.

Dodge Roll et Devolver Digital viennent en effet de dévoiler un bundle regroupant Enter the Gungeon et Exit the Gungeon, dans une même boîte sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Les joueurs retrouveront ainsi les jeux principaux, mais également leurs mises à jour, à savoir A Farewell To Arms et Advanced Gungeons and Draguns pour le premier, et Hello To Arms pour le second. Voici une petite présentation de chaque jeu :

Enter the Gungeon est un jeu d'exploration de donjon où une horde d'aventuriers tire à tout va, pille, esquive et remue ciel et terre dans l'espoir de trouver la rédemption. Tous rêvent de mettre la main sur le légendaire trésor caché du Gungeon : l'Arme qui peut tuer le Passé. Choisissez un héros et frayez-vous un chemin jusqu'aux profondeurs du Gungeon en explorant tous ses étages (évolutifs et de plus en plus ardus) où veillent les adorables Zombarmes et d'effrayants boss armés jusqu'aux dents. Récupérez du butin, découvrez des secrets bien cachés et négociez avec des marchands douteux pour enrichir votre armement et maintenir l'espoir de la victoire finale. Exit the Gungeon est un jeu action-arcade résolument explosif d'ascension de donjon. Les hostilités se déroulent juste après les aventures des Gungeonniers saugrenus, mais farouchement déterminés à en découdre avec une série d'ascenseurs de plus en plus périlleux et d'innombrables vagues d'ennemis teigneux.

La date de sortie du pack avec Enter the Gungeon et Exit the Gungeon est fixée au 21 avril 2023 sur PS4 et Switch, Just for Games se chargera de la distribution chez nous, les précommandes seront lancées prochainement. Vous pouvez sinon craquer pour les deux titres sur les boutiques numériques avec des cartes PSN sur Amazon.