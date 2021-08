Netflix : le programme des nouveautés de septembre officialisé, une conférence Tudum avec de nombreuses révélations datée

Nous sommes déjà à la fin du mois d'août et l'automne approche déjà. Pour nous réconforter, nous allons pouvoir bientôt profiter d'un tas de nouveautés et d'exclusivités dans le catalogue Netflix : le service de vidéo à la demande fait le point sur ce qui arrive en septembre 2021. Au programme, l'avant-dernière partie de La Casa de Papel, la fin de Dear White People et Lucifer, le film d'action avec Mary Elizabeth Winstead KATE, la première saison de Détective Conan, le documentaire évènement Schumacher et bien plus encore.



La date à retenir, c'est cependant le 25 septembre. Nous découvrirons en effet ce jour-là Tudum, une conférence virtuelle pour les fans de plus de trois heures lors de laquelle nous aurons droit à des informations et des révélations sur plus de 70 projets. Stranger Things, La Chronique des Bridgerton, The Witcher, La casa de papel, Cobra Kai, ou encore les longs-métrages Red Notice, Don't Look Up : Déni cosmique, Tyler Rake, The Harder They Fall et The Old Guard seront de la partie.

1er septembre Collection Agnès Varda (6 films et 1 documentaire)

Flash - Saison 6

Deadly Class - Saison 1

Chicago Med - Saisons 1 à 4

Chicago Fire - Saisons 1 à 4

Les Grands - Saison 2

Supergirl - Saison 5

Jerry Maguire (avec Tom Cruise)

Turning Point : Le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme

Gone Girl Grease 3 septembre La Casa de Papel - Partie finale, volume 1 À partir du 6 septembre Compe à rebours : Quatre touristes dans l'espace 8 septembre The Circle US - Saison 3

Into the Night - Saison 2 9 septembre Blackkklansman

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

Les femmes et l'assassin (par les producteurs de Grégory) 10 septembre Lucifer - Saison finale

KATE (avec Mary Elizabeth Winstead)

Problemos (réalisé par Eric Judor) 12 septembre Les déguns 14 septembre You vs. Wild: Out Cold 15 septembre Détective Conan - Saison 1

Schumacher À partir du 15 septembre Séduction Haute Tension Latino 16 septembre Musclor et les Maîtres de l'Univers 17 septembre Sex Education - Saison 3 21 septembre Love on the Spectrum - Saison 2 22 septembre Dear White People - Volume final

Billy Milligan : Ces monstres en lui 24 septembre Blood & Water - Saison 2

Sermons de minuit = Midnight Mass (par le créateur de The Haunting of Hill House)

Braqueurs, la série (réalisée par Julien Leclerq et Sami Bouajila) 25 septembre Tudum 29 septembre Friendzone 30 septembre Love 101 - Saison 2

La Pat Patrouille - Saisons 4 et 5

Bob L'Éponge - Saisons 4, 8 et 9 Ce mois-ci Baki Hanma

Lire aussi : Netflix : le prix des abonnements augmente en France sans avertissement, ça pique