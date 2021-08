Netflix : le prix des abonnements augmente en France sans avertissement, ça pique

L'abonnement Netflix a désormais sa place dans de nombreux foyers de France, même si certaines personnes qui n'habitent pas sous le même toit n'hésitent plus à échanger leurs codes d'accès pour diviser les dépenses. Ces derniers ne risquent pas de revoir leur habitude, car le service de vidéo à la demande vient d'annoncer qu'il augmentait le prix de toutes ses souscriptions en France.

Dès maintenant pour les nouveaux abonnés, et dès la prochaine facturation pour les clients actuels, il vous en coûtera 8,99 € par mois pour la formule Essentiel (1 écran, résolution maximale de 480p) contre 7,99 € auparavant, la formule Standard passe de 11,99 € à 13,49 € (2 écrans, résolution maximale de 1080p) et la formule Premium de 15,99 € à 17,99 € (4 écrans, résolution maximale en 4K avec HDR). Ça pique, mais alors que les fans sont de plus en plus accrocs et que les ambitions créatives de Netflix de plus en plus grandes, avec des séries et longs-métrages à gros budget tous les mois, le diffuseur espère ne pas faire fuir trop de ses 210 millions de clients.



Vous pouvez toujours vous abonner à Netflix en utilisant des e-cartes cadeaux à acheter à la Fnac.

