Disney+ : toutes les nouveautés de septembre 2021 datées, demandez le programme

Le mois de septembre n'est pas prêt de débuter, mais Disney+ prend comme souvent les devants en dévoilant son programme de nouveautés pour le mois à venir avec un peu d'avance. Ce ne sera clairement pas le plus intéressant de l'histoire du service, mais il sera tout de même l'occasion de découvrir le début de l'anthologie d'animation Star Wars: Visions, la série animée Bienvenue chez Doug sur le chien de Là-Haut, le concert spécial de Billie Eilish Happier than Ever : Lettre d'amour à Los Angeles, ou le nouveau feuilleton médical Docteure Boogie.

Le calendrier complet est lisible ci-dessous.

Mercredi 1er septembre Star Originals

Feyenoord

Disney+ Originals

Bienvenue chez Doug

Séries

Modern Family - Saisons 9 à 11



Private Practice - Saisons 1 à 6



The Story of God with Morgan Freeman - Saison 1



Les chevaliers de Castelcorvo

Vendredi 6 septembre Disney+ Originals

Happier than Ever : Lettre d'amour à Los Angeles

Film

L'Agence tous risques

Doc

La Crypte

Film FR

Ensemble c'est tout

Mercredi 8 septembre Star

American Horror Stories

Disney+ Originals

Docteure Boogie

Séries

Mistresses - Saisons 1 à 4



Baymax et les Nouveaux Héros - Saison 3

Séries FR

Résistance



Les Chamois - Saisons 1 et 2

Doc

L'art du voyage

Vendredi 10 septembre Disney+ Originals

SparkShorts - La vingtaine

Films

Battle of the Sexes



He Got Game

Doc

Into the Wind

Films FR

Le scaphandre et le papillon



De toutes nos forces Mercredi 15 septembre Séries FR

Le Secret d'Élise



Le temps est assassin



Tropiques criminels - Saisons 1 à 2

Docs

Légendes de France - Saisons 1 à 2 Vendredi 17 septembre Disney+ Originals

SparkShorts - Nona



Broadway Hits at London's Royal Albert Hall

Films

The Descendants



Le club de la chance

Doc

Les ailes de la Patagonie

Films FR

Le bal des actrices



Jeune et jolie Mercredi 22 septembre Star

Y, le dernier homme

Disney+ Originals

Star Wars: Visions

Séries

The Resident - Saison 3

Docs

Bloody Tales of the Tower



Monstres d'Australie

Doc FR

Horizons - Saison 1 Vendredi 24 septembre Disney+ Originals

A Spark Story

Film

De l'ombre à la lumière

Docs

Requins cannibales



Jaguar vs Crocos

Film FR

Les petits mouchoirs Mercredi 29 septembre Star Originals

The Great North

Série

Dollhouse - Saisons 1 à 2

Doc

Drungs, Inc - Saison 2

