24H sur GAMERGEN.COM : première photo de la série The Last of Us, nos impressions sur Dragon Ball Z: Kakarot, et le programme de Disney+

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 27 septembre 2021 ?

Avis aux fans de The Last of Us, une première photo de la série a été partagée. En outre, le programme complet d’octobre de Disney+ a été communiqué, et du gameplay de Resident Evil 4 VR est visible sur la Toile.

Dans le reste de l’actualité, une bande-annonce lugubre de Succubus est disponible, Facebook va ouvrir l’accès Root de l’Oculus Go, l’arc du Train de l’Infini sera inclus dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, Bokuhime Project arrive sur Steam, Titan Chaser a vu le jour sur Switch, et The Plane Effect a eu droit à une bande-annonce de lancement.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment :