The Plane Effect : une bande-annonce de lancement poignante diffusée

Originalement prévu pour le 12 août, The Plan Effect avait vu sa sortie reportée pour le mois de septembre. Cette production indépendante à l'ambiance Big Brother is watching you n'a pas été épargnée et rejoint donc les autres jeux dont la sortie a dû être repoussée à cause de la crise sanitaire. Le 23 septembre dernier, PQube Indies a finalement lancé son jeu. Pour accompagner cette sortie, une vidéo du gameplay a été publiée. En un mot : glaçante...

Voici ce qu'il faut retenir de cette production :



Un jeu d'aventure défiant les lois du temps et de l'esprit...

C'est votre dernier jour de travail, il est temps de ranger vos affaires et rentrer chez vous... mais une anomalie cosmique pèse sur vous de toute sa force oppressante et dérangeante. Perdu face au cosmos, vous savez juste que vous devez retourner auprès de votre famille au plus vite. Retrouvez le chemin de votre maison par tous les moyens...

Alors que vous progressez dans les paysages dystopiques, vous vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi mettez-vous autant de temps ? Pourquoi les rues sont-elles aussi labyrinthiques ? Et où se trouve donc votre « chez-vous » ? Tout ce que vous savez, c'est qu'il faut avancer, encore et encore. Progressez dans une société dystopienne

Explorez des paysages magnifiques, élaborés et étranges tout en résolvant des casse-têtes inhabituels pour faire avancer Solo d'une zone à l'autre. Les joueurs ont le choix de résoudre chaque casse-tête de ce voyage impossible pas à pas, sans indices, ou d'activer un peu d'aide grâce au « Mode assisté ». Une présence sinistre vous suit

Solo doit continuer d'avancer. En avant, vers sa famille, sa maison. Ne vous arrêtez pas, ne vous retournez pas. Qui observe Solo ?

The Plane Effect est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et Steam depuis le 23 septembre 2021.