The Plane Effect : une nouvelle production jouant avec le temps et l'espace se dévoile avec un premier trailer et des images

Pourrez-vous rentrer chez vous sain et sauf ? Jeu d’aventure indépendant édité par PQube et développé par Innovina Interactive et Studio Kiku, The Plane Effect vous plonge dans la peau de Solo, un employé de bureau solitaire qui doit rentrer chez lui après son dernier jour de travail. Toutefois, il semblerait qu’une sombre présence observe chacun des faits et gestes de Solo et ce dernier sera en proie à d’étranges phénomènes.

Sur une musique mélancolique, vous pourrez apercevoir ci-dessus l’ambiance sombre et mystérieuse qui vous guette dans The Plane Effect. Le protagoniste souhaite revoir sa famille, mais quelque chose ou quelqu'un est à l’œuvre pour l’en empêcher. Il se fera notamment électrocuter par un drone et devra également faire face à une étrange créature noire à quatre pattes qui est apparue sur son lieu de travail. En deuxième page, vous pourrez admirer le protagoniste plus en détail ainsi que quelques environnements de la production. Si vous souhaitez découvrir les aventures de Solo et le ramener chez lui sain et sauf, foncez sur The Plane Effect !

C'est votre dernier jour, il est temps de rentrer chez vous. Mais où est votre maison? Et qu'est-ce qu'une maison? Es-tu seul, Solo? The Plane Effect vous met dans la peau de Solo, un employé de bureau solitaire lors de son dernier jour au bureau et il est temps de retourner dans votre belle famille. Vous avez une famille, n'est-ce pas? Vous vous souvenez avoir une femme et un enfant… vous en êtes convaincus. Jouant avec votre conception de la réalité et déformant l'équilibre du temps et de l'espace, Solo devra traverser le monde mystérieux et complexe de The Plane Effect s'il souhaite revoir sa famille. La logique sera votre meilleur atout face aux nombreux évènements qui vous guettent.

The Plane Effect est prévu pour cette année sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, Nintendo Switch et PC via Steam.