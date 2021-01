genDESIGN : les papas de The Last Guardian teasent leur nouvelle production à travers une carte de vœux

C’est désormais une tradition pour le studio genDESIGN. L’an dernier, les papas de The Last Guardian avaient déjà dévoilé une mystérieuse carte de vœux. 2021 ne déroge donc pas à la règle puisque le studio nippon a dévoilé une nouvelle carte de vœux pour le passage à la nouvelle année.

Les trois premiers chiffres correspondent chacun aux anciennes productions de genDESIGN, à savoir Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian (jouable en 60 fps sur PlayStation 5). C’est donc sur le dernier chiffre que se montre un nouveau visuel d’un jeu encore inconnu à ce jour. Vous pouvez y apercevoir au loin un personnage vêtu d’une cape, s’appuyant sur ce qui semble être un gros rocher, voire peut être la patte d’une gigantesque créature. Le mystère reste entier. Quoi qu’il en soit, genDESIGN semble vouloir passer à la vitesse supérieure et pourrait nous révéler son nouveau projet dans le courant de l’année 2021. Ce dernier pourrait même débarquer sur les autres plateformes puisque le studio nippon va travailler avec Epic Games Publishing. Wait and see…

