The Last Guardian tourne à 60 fps sur PS5, si vous avez la version physique

Comme les jeux exclusifs à la PlayStation 5 ne seront pas si nombreux au lancement, les joueurs vont sans doute ressortir leurs jeux PS4, par exemple The Last Guardian, dernier jeu en date de Fumito Ueda (ICO, Shadow of the Colossus), qui n'était pas une réussite technique à son lancement en 2016.

Comme le rapporte NX Gamer qui s'est penché sur ce cas précis, The Last Guardian tourne bien à 60 fps sur PS5, mais à condition d'avoir une version physique et de ne faire aucune mise à jour. Une information confirmée par Eurogamer, qui explique que le jeu de la Team Ico avait eu droit à sa sortie à un patch introduisant le HDR et bloquant le framerate à 30 fps, mais la version physique n'a pas de limite, ce qui la rendait instable sur PS4, voire même sur PS4 Pro.

Un cas similaire à Assassin's Creed Unity sur Xbox Series X, et qui devrait être rencontré sur divers autres jeux évidemment. Vous pouvez retrouver The Last Guardian à 21,92 € sur Amazon.fr.

