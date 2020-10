Assassin's Creed Unity tourne à 60 fps sur Xbox Series X, mais à une condition

Sorti en 2014, Assassin's Creed Unity était une vraie catastrophe technique à son lancement. Ubisoft a publié des patchs améliorant l'expérience, mais le framerate reste toujours instable sur PlayStation 4 et Xbox One. Une autre mise à jour a permis au titre d'atteindre les 30 fps contants sur PS4 Pro et Xbox One X, ce qui est toujours bien faible.

Cependant, Digital Foundry a décidé d'analyser le comportement du jeu sur Xbox Series X, comme il l'a déjà fait avec d'autres titres. Surprise, Assassin's Creed Unity tourne ici parfaitement à 60 fps sur la console next-gen de Microsoft, mais à condition de passer par la version physique et de ne faire aucune mise à jour, pour garder le code brut du jeu. Cela veut donc dire se passer de patchs, pas évident pour la plupart des joueurs, qui attendent désormais un correctif officiel de la part d'Ubisoft pour profiter au mieux d'Assassin's Creed Unity sur Xbox Series X le mois prochain.

