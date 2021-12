Assassin's Creed Origins : bientôt une mise à jour avec du 60 fps pour la next-gen !

Aujourd'hui, c'est le 21 décembre, et le solstice d'hiver est une date importante dans l'univers d'Assassin's Creed. C'est pourquoi Ubisoft a décidé d'en faire l'Assassin's Creed Day, jour de célébration de la saga et de ses fans. Ils auront bientôt des nouveautés à se mettre sous la dent avec l'extension L'Aube du Ragnarök pour Assassin's Creed Valhalla et plus tard avec le projet Assassin's Creed Infinity, alors il n'y a pas de grosse annonce à faire concernant l'avenir de la franchise.

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! ???? — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021

L'éditeur avait tout de même une petite réjouissance à teaser pour les aficionados de la dernière trilogie et ceux qui ne l'ont pas encore commencé. Comme Assassin's Creed Odyssey en août dernier, son prédécesseur Assassin's Creed Origins aura droit à une mise à jour lui apportant un mode d'affichage à 60 fps sur consoles next-gen prochainement, via la rétrocompatibilité.

Pas de date en vue, et à priori seules les PS5 et Xbox Series X|S seront concernées : les PS4 Pro et Xbox One X devront toujours se contenter du 30 fps. Assassin's Creed Origins est actuellement disponible à partir de 25,15 € sur Amazon.fr.

