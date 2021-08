Assassin's Creed Odyssey : le 60 fps bientôt ajouté sur PS5 et Xbox Series X et S

Si les efforts d'Ubisoft sont désormais concentrés sur Assassin's Creed Valhalla, qui vient d'accueillir sa deuxième extension Le Siège de Paris (lire notre test) et va être soutenu encore un an avec d'autres contenus, ainsi que la future plateforme Assassin's Creed Infinity réunissant les talents des équipes de Montréal et Québec, le précédent épisode n'a pas été oublié pour autant. Nous en avons la preuve cette semaine avec une mise à jour surprise qui vient d'être annoncée.

En effet, Assassin's Creed Odyssey, l'épisode en Grèce avec Kassandra et Alexios, va recevoir ce mardi 24 août une mise à jour 1.6 à destination des consoles de nouvelle génération que sont les PS5 et Xbox Series X|S, via la rétrocompatibilité. Le changelog est des plus succincts puisque cette update se contentera d'ajouter le support du 60 fps, et sera donc assez légère.

Taille du patch PS4 : 470 Mo.

Xbox One : 370 Mo. Amélioration du jeu Cette mise à jour ajoute le support du 60 fps lorsque le jeu tourne sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 via la rétrocompatibilité.

Ubisoft prévoit de déployer ce patch vers 8h00. Si vous n'avez toujours pas craqué pour Assassin's Creed Odyssey, Amazon le vend à partir de 19,99 €.