Assassin's Creed Valhalla : l'extension de l'Année 2 L'Aube du Ragnarök se dévoile au travers d'une violente cinématique CGI

Jusqu'à présent, Ubisoft n'avait pas détaillé le contenu de l'Année 2 d'Assassin's Creed Valhalla, simplement annoncée avec un teaser à l'occasion de l'E3 2021. Des leaks ont bien eu lieu depuis, s'appuyant sur du datamining, mais rien n'indiquait quand l'éditeur allait enfin lever le voile officiellement sur l'avenir du jeu. À l'approche des Game Awards 2021, c'est donc Tom Henderson qui a indiqué la venue dès ce mois de décembre d'un DLC, avant une grosse extension en mars prochain. L'évènement était donc tout indiqué pour officialiser cela en grande pompe, mais ce ne fut pas le cas. Et pour cause, l'éditeur a partagé ce vendredi soir un tweet accompagné d'un visuel nous donnant rendez-vous le lundi 13 décembre à 18h00, avec un message indiquant que notre « saga viking est loin d'être terminée ». Vous l'aurez compris, les prochains contenus y seront assurément présentés et vous pourrez suivre tout cela via la vidéo YouTube ci-dessous.

Notez que le visuel reprenant le logo du jeu fait apparaître des craquelures liées au feu / à la lave d'un côté et à la glace de l'autre, deux éléments qui auront donc un rôle à jouer dans le ou les futurs contenus annoncés. Si nous avons bien droit à une aventure mythologique, ils y auraient parfaitement leur place. Et puisque l'annonce sera effectuée ce lundi, à priori à la veille du lancement du patch 1.4.1 devant paraître la semaine prochaine, cela renforce à nouveau le fait qu'un DLC puisse sortir très prochainement. En plus, cette année, l'AC Day du 21 décembre tombe un mardi, ce serait donc une belle manière de le célébrer. Espérons que cette fois, contrairement aux contenus des extensions de l'Année 1, le scénario prenne en compte la fin de l'aventure principale et fasse progresser l'intrigue du présent...

Mise à jour : c'est une magnifique cinématique CGI qui vient de dévoiler l'extension L'Aube du Ragnarök, prévue le 10 mars 2022 et qui n'a rien d'une surprise, puisqu'elle a fuité ce week-end. Et effectivement, difficile de ne pas penser à God of War ou encore aux jeux La Terre du Milieu avec les nouveaux pouvoirs d'Odin, qui sera également capable de se métamorphoser en corbeau. Un pack Crépuscule sera lui offert en guise de bonus de précommande, contenant l'apparence de corbeau Envoyé de Dellingr, la monture lynx Havardr, l'ensemble d'équipements Crépuscule et la hache danoise Algurnir.

Dans la plus ambitieuse extension de l'histoire de la série, Eivor doit affronter son destin sous les traits d'Odin, le dieu nordique du combat et de la sagesse. Employez de nouveaux pouvoirs divins lors de votre quête désespérée dans un univers à couper le souffle. Menez une légendaire saga viking et sauvez votre fils tout en affrontant le destin des dieux. DISPOSEZ DES POUVOIRS D'UNE DIVINITÉ Disposez d'incroyables pouvoirs surnaturels. Absorbez de nouvelles aptitudes sur vos victimes et utilisez-les pour éliminer tous ceux qui se dressent devant vous. Métamorphosez-vous en corbeau pour des assassinats spectaculaires ou ramenez à la vie des ennemis vaincus pour qu'ils se battent à vos côtés. Transformez votre peau en magma pour vous protéger, instillez de la glace dans votre arme pour porter des coups dévastateurs et bien plus encore. VOYAGEZ DANS LA MYTHOLOGIE NORDIQUE Alors que l'assaillent des visions d'une nouvelle menace, Eivor doit affronter son destin sous les traits d'Odin et rejoindre le Svartalfheim, le monde mythique des nains, splendide, mais victime d'une invasion. Des forges souterraines aux cimes dorées, immergez-vous dans un vaste et périlleux univers nouveau relevant de la mythologie nordique et vivez votre destin en tant que dieu. AFFRONTEZ DE NOUVEAUX ENNEMIS DE GLACE ET DE FEU Combattez les Jötnar, des ennemis de glace originaires du Jötunheim, et les Muspels, de nouveaux ennemis de feu du Muspelheim. Affrontez un large éventail d'archétypes ennemis, infiltrez-vous dans leurs places fortes et retournez leurs pouvoirs contre eux au fil de votre progression. Cette armée est commandée par Surtr, un géant de feu que l'on ne peut tuer, le plus grand ennemi contre lequel Odin a jamais dû combattre. VIVEZ LA SAGA PERSONNELLE D'ODIN Sous les traits d'Odin, lancez-vous dans une quête désespérée afin de libérer Baldr, votre fils, retenu par un ennemi indicible. Faites appel à votre intelligence et à votre ruse pour vous faufiler en territoire ennemi, faites-vous des alliés parmi les nains et vengez-vous de ceux qui ont enlevé Baldr. L'aventure d'Odin l'amènera à affronter son propre sort, face à la certitude de la survenue du Ragnarök.

Vous pouvez vous procurer Assassin's Creed Valhalla en version PS4 (et donc PS5) sur Amazon au prix de 34,99 €.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Valhalla : Le Siège de Paris, la Délivrance tant attendue ?