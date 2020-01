genDESIGN : le studio derrière The Last Guardian débute 2020 avec un concept-art cryptique

Cela fait maintenant plus de trois ans que nous avons pu mettre la main sur The Last Guardian, créé par le respecté Fumito Ueda.

Happy New Year!

Thanks for all the immense support last year.

We look forward to a wonderful 2020 with everyone!https://t.co/RHZbVDXsGx pic.twitter.com/4OkprZ9cFp — genDESIGN (@genDESIGN_Inc) December 31, 2019

Après avoir livré ce projet et les encore plus cultes ICO et Shadow of the Colossus, nous ne savons pas ce que nous réserve le développeur japonais à l'avenir. Son studio genDESIGN avait potentiellement teasé un nouveau projet, avec une illustration dans la veine des précédents jeux de l'équipe pour le nouvel an 2018, et voilà que l'entreprise profite à nouveau du passage à l'année suivante pour sortir de sa léthargie.

C'est par le biais d'une carte de vœux bien physique partagée sur Twitter et surtout d'une image montrée sur le site officiel que nous avons enfin du grain à moudre. Elles semblent utiliser un visuel commun, celui d'une immense structure mécanique aux formes organiques. S'agit-il d'un gigantesque robot, d'une créature venue d'ailleurs, ou d'une structure fonctionnelle mécanisée ?

Toutes les hypothèses sont permises, quand bien même le concept art serait en lien avec le prochain projet de genDESIGN. Le studio et Fumito Ueda nous souhaitent dans tous les cas une bonne année, et s'attendent à passer un « merveilleux 2020 » en notre compagnie. Enfin du concret cette année, avec la sortie à venir des PS5 et Xbox Series X ?