genDESIGN : le prochain jeu des créateurs d'Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian se dévoile avec un magnifique teaser

En 2020, nous avions appris qu'Epic Games se lançait dans l'édition, signant notamment un partenariat avec genDESIGN, le studio de Fumito Ueda (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian). Depuis, les fans étaient dans l'attente, mais à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024, nous avons enfin eu un premier teaser :

Le jeu n'a toujours pas de titre, mais il devrait nous faire voyager dans un monde fantastique de science-fiction. Même si le contexte change d'Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, l'ambiance des précédentes productions de genDESIGN est bel et bien palpable, avec un personnage évoluant seul dans un environnement dépaysant, mais pas dénué de poésie visuelle.

Malheureusement, il faut se contenter de ça pour le moment, les joueurs vont encore devoir faire preuve de patience.