genDESIGN (The Last Guardian) : enfin l'annonce d'un nouveau jeu cette année ?

ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian : en seulement 3 titres, Fumito Ueda est devenu l'un des créateurs les plus surveillés de l'industrie du jeu vidéo. Son studio genDESIGN, avec qui il a développé son dernier projet en collaboration avec de nombreux anciens camarades de la Team ICO, travaille actuellement sur un jeu édité par Epic Games Publishing, dont nous ignorons absolument tout.

Il devrait enfin faire parler de lui en 2023, près de 7 ans après la sortie de The Last Guardian. genDESIGN a dévoilé ce week-end une carte de vœux pour la nouvelle année, accompagnée d'un message indiquant que l'équipe recherche de nouveaux talents pour grossir ses rangs, et surtout pour déclarer que 2023 sera le moment de dévoiler des choses au grand public.

C'est enfin une année où nous pouvons livrer plein de sujets à tout le monde ! Nous faisons de notre mieux, alors restez attentifs. Merci pour votre soutien continu au cours de l'année. Chez genDESIGN, nous recherchons des collègues quelle que soit leur carrière ou de nouveaux diplômés pour le projet actuellement en développement.

Bonne nouvelle pour les fans des précédents titres de Fumito Ueda, qui auront donc enfin du grain à moudre d'ici quelques mois, en espérant que genDESIGN n'ait pas de retard sur son calendrier d'ici là. Pour les retardataires, The Last Guardian est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

