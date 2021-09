Phantom Breaker: Omnia, triste nouvelle, la sortie est repoussée

Le scénario de Phantom Breaker: Omnia est assez délirant : un homme mystérieux, connu uniquement sous le nom de Phantom est apparu à Tokyo et a manipulé des adolescents vulnérables pour qu'ils se battent les uns contre les autres avec des armes mystiques d'une grande force, connues sous le nom d'artefacts Fu-mension. En échange, il a promis d'exaucer leurs souhaits s'ils survivent. À l'insu des combattants, les affrontements féroces entre les artefacts Fu-mension ont provoqué des distorsions dans l'espace-temps, ce qui a compromis les frontières entre les univers parallèles. L'effondrement de ces mondes pourrait briser le sceau et octroyer des pouvoirs destructeurs à Phantom.

Partagé dans un post sur le compte Twitter de Rocket Panda Games, le producteur Sakari « P », s'exprime sur le retard.

Je suis Sakari « P », le réalisateur/producteur de Phantom Breaker: Omnia. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise nouvelle.

Phantom Breaker: Omnia, pour lequel nous visions une sortie fin 2021, doit inévitablement être reporté au début 2022. Nous comprenons que beaucoup sont pressés d'y jouer, et à ces fans de longue date, je dois d'immenses excuses.

La vérité est que les processus de portage et de localisation ont pris plus de temps que prévu… et j'assume l'entière responsabilité d'avoir sous-estimé ces tâches très importantes.

Cependant, je suis heureux de dire qu'à l'heure actuelle, le jeu fonctionne sur toutes nos plateformes cibles (la Xbox One, la PlayStation 4, la Nintendo Switch et le PC), et nous commencerons très bientôt le contrôle qualité. Nous devrions être en mesure d'annoncer une date de sortie dans les prochains mois [...].

Je promets à tout le monde que vous pourrez jouer à ce jeu début 2022. Je me rends compte que ce retard peut inquiéter certains fans, mais il n'y a aucun scénario dans lequel le titre ne sortira pas. Alors s'il vous plaît, soyez patients, nous continuons à travailler dur.

Merci à tous pour votre soutien !