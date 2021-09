Titan Chaser : chassez des créatures gigantesques sur Switch dès maintenant

Samustai et Shostak Games nous offrent l'occasion de découvrir ou de redécouvrir Titan Chaser sur Nintendo Switch. Le jeu offre une expérience de conduite et de marche surnaturelle dans laquelle les joueurs repèrent des créatures géantes et utilisent la lumière pour les chasser. Eh oui, rangez vos fusils ou vos flèches tranquillisantes, vous devrez gérer ces titans de manière pacifiste. Malgré les grosses créatures impliquées, il n'y a pas de combat ou de meurtre. Vous les chasserez simplement dans la nuit en utilisant la lumière. De plus, vous n'aurez pas à vous soucier du carburant, de l'entretien de la voiture, de votre santé ou des potentiels dommages subits.

Voici le résumé de la page eShop du jeu :

Chaque nuit, vous quittez le motel et traversez des champs vides à la recherche de quelque chose. Votre travail consiste à repérer des géants errants et à les chasser de la ville endormie à l'aide de la lumière. C'est une expérience méditative où vous n'avez pas besoin de gérer le carburant, l'entretien de la voiture, la santé ou les dommages. Trouvez simplement où conduire et comment utiliser vos outils efficacement. Ou oubliez simplement votre travail et traversez des paysages brumeux pour vous calmer après une dure journée. Dans Titan Chaser, vous pouvez : Marchez et interagissez avec l'environnement et votre voiture ;

Conduisez votre voiture dans un monde ouvert assez grand ;

Écoutez la musique de krapka;KOMA dans votre voiture ;

Détendez-vous et observez des paysages mystiques.

Faites votre travail et faites disparaître les titans en utilisant les lumières et l'environnement ;

Découvrez l'histoire et la personnalité de la protagoniste à travers ses commentaires sur l'environnement.

Titan Chaser est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Vous pouvez vous procurer une Nintendo Switch sur Amazon.