Black Friday Titan Army : des écrans gaming à prix cassé !

Pour cette édition 2024 du Black Friday, du 21 novembre au 2 décembre plus précisément, la marque Titan Army propose sur Amazon d'importantes baisses de prix sur ses écrans gaming.



Pour ceux qui ne la connaissent pas, la marque Titan Army a été fondée en 2014 à Shenzhen avec comme objectif de fournir des écrans gaming de qualité, plats ou incurvés, et tous avec des fonctionnalités de haut niveau. Avec sa propre équipe d'ingénieurs, exploitant ses propres brevets, elle a ainsi mis au point une large gamme de moniteurs de qualité pour de nombreux usages, dont le gaming.

Aujourd'hui, focus sur 3 modèles particulièrement intéressants !

Titan Army P2510S : un écran gaming 240 Hz

Commençons avec l'écran gamer Titan Army P2510S 24,5 pouces qui utilise une dalle Fast IPS avec un angle de vision de 178 degrés et une résolution QHD 1440p, pour une latence de 1 ms GTG. A noter le support d'un superbe taux de rafraîchissement de 240 Hz, rare à ce niveau de prix et sur ce type de dalle, avec en prime le support de la fonction Adaptive Sync.

Son espace colorimétrique DCI-P3 est de 95%, et de 126% pour le sRGB. Il gère le HDR10 pour des contrastes améliorés. Il est de base sur un pied inclinable, mais il peut également être fixé sur un support mural ou un pied pivotant VESA (100 x 100 mm).

Enfin, niveau connectique, vous trouverez 2 ports HDMI 2.0 et 2 ports DisplayPort 1.4 ainsi qu'une prise casque.

Pour le Black Friday sur Amazon, vous trouverez l'écran gamer Titan Army P2510S à seulement 239,99 € au lieu de 299,99 €, soit -20%.

Titan Army P27GR : pour le jeu vidéo 2K

Passons ensuite au moniteur gaming Titan Army P27GR de 27 pouces qui possède une dalle Fast IPS matte avec angle de vision de 178 degrés, pour une 2K / 1440p. La latence est de seulement 1 ms GTG et le taux de rafraîchissement de 180 Hz. L'espace colorimétrique en sRGB est de 120 %.

Compatible G-Sync, FreeSync, GamePlus et HDR10, il dispose donc d'une synchronisation adaptative permettant d'éviter les déchirures de l'écran.

Au niveau des connectiques, 2 ports HDMI 2.0 et deux DisplayPort 1.4 sont présents, ainsi qu'une prise casque. Là aussi il sera possible de le fixer au mur via son support VESA de 100 x 100 mm.

Vous trouverez chez Amazon pour ce Black Friday l'écran gaming Titan Army P27GR à seulement 159,99 € au lieu de 199,99 €.

Titan Army C32C1S : un écran incurvé pour le gamer exigeant

Terminons enfin avec le Titan Army C32C1S de 31,5 pouces incurvé 1500R sans bordure au ratio 16:9 et en définition QHD / 1440p. Sa latence est de seulement 1ms GTG et il présente un espace colorimétrique de 124% du sRGB avec une compatibilité HDR400.

Son taux de rafraîchissement est de 240 Hz pour un contraste annoncé de 3000:1. Il possède également la fonctionnalité Adaptive Sync et aussi un mode Game Plus pour faire la différence en eSport.

Enfin, deux ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 complètent le tout, ainsi qu'une prise casque.

Pour le Amazon Black Friday, vous trouverez l'écran gaming incurvé Titan Army C32C1S à seulement 299,99 € au lieu de 369,99 €.

Pour terminer, signalons que ces écrans gaming sont également disponibles à prix réduit chez Geekmaxi avec une réduction de 10 € dès 200 € d'achat via le code BFMonitor.