Destiny 2 : Éclipse, un retour imminent sur Titan pour la Saison des Profondeurs

Avant même le lancement de l'extension Éclipse marquant le début de l'An 6 de Destiny 2, Bungie avait dévoilé l'intitulé de la Saison 21 du jeu, qui fera suite à l'oubliable Saison de la Résistance. Avec un nom comme Saison des Profondeurs, Season of the Deep en anglais, le lien avec les Ténèbres était évident, notamment du côté de la Ruche et des Dieux-vers. La quête exotique Fouleuse permettant d'obtenir le glaive Morsure hivernale a ensuite apporté sa pierre à l'édifice, puisqu'à la fin de cette dernière, le fragment de l'IA Soteria appelé Occlusion nous transmettait le message suivant :

URGENT : SATURNE VI CONTIENT DES INFORMATIONS VITALES. ENNEMI DU TÉMOIN SUR TITAN. SI CE DERNIER EST EN VIE, SA PRÉSERVATION EST CRUCIALE. NE PERDEZ PAS DE TEMPS.

Il s'agissait clairement d'un teasing quant à la suite des évènements du jeu, Saturne VI étant au passage l'autre nom de Titan. Sauf que comme vous le savez, Titan n'est plus accessible depuis la fin de la Saison de l'Arrivée, Bungie ayant fait du ménage en justifiant cela par le fait que les Pyramides, et donc le Témoin, ont fait disparaître plusieurs astres du système solaire. Depuis, la planète Mars est revenue dans une certaine mesure (l'Enclave, la mission L'arrivée, la quête exotique Vox Obscura, l'un des Champs de bataille Braquage et le Donjon Flèche de la Vigie) et le jeu des vérités de Savathûn nous a parlé du pouvoir de déplacer les mondes. Cela s'est d'une certaine manière concrétisé dans le Raid Origine des Cauchemars, nous faisant littéralement jouer avec divers astres dans l'étape Macrocosme.

Il faudra attendre une possible explication dans le lore, mais nous sommes désormais certains que le retour sur Titan est imminent. En effet, contrairement à l'an dernier où l'ajout de l'Épave du Léviathan en tant que zone de jeu pour le restant de l'année avait été gardé secret jusqu'au dernier moment, Bungie a cette fois pris les devants en diffusant un teaser vidéo et plusieurs visuels, dont l'illustration principale de la Saison des Profondeurs, ne laissant pas de place au doute.

Oui, la sous-commandante Sloane va faire son retour, mais à priori pas en mode Doom Slayer (lisez la Légende Sloane: Riastrad du livre Contrainte et émergence pour la référence à sa combinaison), puisque nous pouvons voir qu'une partie de son corps est corrompue, dont son bras droit, un bien étrange phénomène pour un Gardien dont il nous tarde de connaître les implications et qui est sans doute dû au fait qu'elle a passé un bon moment sur cette lune de Saturne alors qu'elle était en possession du Témoin.

Le mystère concernant l'identité de l'étrange créature sous-marine que nous avions pu voir dans les tréfonds de l'Arcologie du Nouveau Pacifique en récupérant le processeur de l'Âge d'Or à la fin de la mission Utopie de la campagne de la Guerre rouge, ou durant la quête exotique pour l'As de pique Atout gagnant, va sans doute prendre fin prochainement, puisqu'un œil géant apparaît derrière les Gardiens. En toute logique, il s'agirait alors du fameux « ennemi du Témoin » cité plus haut.

Ce qui est certain, c'est que Bungie nous a préparé une aventure sous-marine pour cette saison, puisqu'au moins l'un des lieux traversés sera sous la surface de l'océan de Titan (l'image est à la base intitulée « Titan sea floor »), qui est pour rappel constitué de méthane et non d'eau. Le visuel a de quoi intriguer, car nous y apercevons plusieurs bulles qui, dans n'importe quel autre jeu, seraient de l'air à récupérer. Notre Gardien pouvant traverser le vide spatial sans souci, espérons qu'une telle mécanique ne soit pas au programme... Par ailleurs, y aura-t-il des ennemis dans ces segments sous-marins ou ne feront-ils office que de corridors à traverser ? Cela soulève pas mal d'interrogations.

Et puisque nous allons apprendre à nager (ça aurait été bien utile avant), les Ornements du Pass saisonnier reflèteront à merveille ce thème « aquatique », de quoi aller de pair avec les éléments d'armure du dernier Raid ! Il est d'ailleurs bon de noter que l'achat séparé de chaque saison ne coûtera plus 1 000 Argentum, mais 1 200 Argentum à compter de la Saison des Profondeurs, n'affectant pas les possesseurs du Pass Annuel d'Éclipse. Espérons que le contenu justifie cette augmentation, qui obligera dans tous les cas les joueurs achetant à la saison à acquérir plus d'Argentum que nécessaire avec des packs à 9,99 € (1 000 Argentum + 100 offerts) et 4,99 € (500 Argentum).

Autre question qui se pose, est-ce que Titan pourra être exploré comme l'était l'Épave du Léviathan et, si oui, dans quelles proportions ? Si des concessions ont dû être faites, nous préférerions largement pouvoir explorer les tréfonds de l'Arcologie que simplement arpenter les différentes plateformes y menant. Et pendant que nous y sommes, le retour de l'Assaut Chant de Savathûn ne ferait pas de mal pour apporter de la diversité, bien qu'il y aurait alors à craindre une transformation inutile pour l'actualiser.

Enfin, si le schéma se répète, le nouveau Donjon qui ouvrira ses portes le vendredi 26 mai à 19h00 devrait donc également avoir pour destination Titan puisque Dualité nous plongeait dans l'esprit de Calus sur l'Épave du Léviathan l'an dernier. À minima, il sera lié d'une certaine manière à l'intrigue de la Saison des Profondeurs comme l'était Flèche de la vigie avec celle de la Saison des Séraphins.

De nombreuses autres nouveautés et divers changements in-game sont prévus dès mardi, mais sachez qu'il n'y aura cette fois pas de montée en Puissance, le maximum restant donc à 1810 si vous avez farmé vos récompenses de Prestige. Une bonne manière de profiter des autres aspects du jeu, tout en sachant qu'il y aura toujours l'artéfact à augmenter, dont les perks pourront être changées une par une sans devoir le réinitialiser à chaque fois.

Les différents contenus de Destiny 2 sont disponibles chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.

Lire aussi : Destiny 2 : Éclipse, Sceau, défis, médailles et récompenses, retour sur les Jeux des Gardiens 2023