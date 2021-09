Succubus : une bande-annonce Hellish Orgy pour le DLC débloquant du contenu pour adulte, attention les yeux !

Les développeurs polonais de Madmind Studio portent bien leur nom, car après Agony (toujours en vente sur Amazon au prix de 18,59 €), ils vont récidiver d'ici quelques jours avec Succubus, allant encore plus loin dans la représentation de l'Enfer et de ses péchés. Oui, si vous aviez raté un épisode, la date de sortie avait été repoussée au 5 octobre le mois dernier, rien de bien grave, juste une question de peaufinage du jeu pour le livrer dans les meilleures conditions possible. De par sa nature, il semblerait que des concessions aient dû être faites pour la mise en vente sur Steam et GOG, puisque nous apprenons à présent qu'un DLC gratuit rajoutera du contenu classé « pour adulte », comprendre par là à caractère pornographique. Ce dernier fait l'objet d'une vidéo diffusée en version quasi intégralement censurée sur YouTube, mais éloignez tout de même les oreilles et yeux indiscrets de votre PC avant de lancer la lecture.

Ce Hellish Orgy Trailer porte bien son nom et Madmind Studio propose d'ailleurs de le visionner sans aucune censure, le lien étant disponible sur son Discord pour les curieux. Bon, entre la chanson utilisée Used d'Android Lust et les scènes bien explicites d'actes sexuels en tout genre, nous comprenons aisément pourquoi il n'est pas mis à disposition sur la plateforme de Google...

Sur Steam, le studio explique par ailleurs que ce contenu téléchargeable pourrait ne pas être disponible en fonction des restrictions territoriales de certains pays, mais il pourra dans ce cas être obtenu directement sur le site officiel, ce serait dommage de passer à côté, non ?