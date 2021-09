Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, l'arc du Train de l'Infini sera inclus, une excitante vidéo pour le mode Aventure diffusée

Il ne reste qu'un peu plus de deux semaines avant le lancement de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sur consoles et PC, mais CyberConnect2, Aniplex et SEGA n'avaient pas tout à fait terminé de nous faire découvrir son contenu. En effet, nous avons désormais la confirmation que l'arc du Train de l'infini sera bien jouable, lui qui sert de cadre au long-métrage paru l'an dernier dans l'Archipel et diffusé ces derniers mois dans certaines salles françaises. Au passage, une version sérialisée va être proposée avant la saison 2 centrée sur l'arc Le quartier des plaisirs à compter du 10 octobre.

La bonne nouvelle s'accompagne de la diffusion d'une nouvelle bande-annonce faisant un gros point sur le mode Aventure justement intitulé The Hinokami Chronicles, qui retracera les moments forts du manga et de l'anime, en plus de nous montrer quelques extraits du mode Versus. Quant à l'ajout de démons jouables en contenu gratuit post-lancement, nous savons désormais un peu mieux à quoi nous attendre avec seulement 6 démons, prévus pour être ajoutés par vagues de deux. Enfin, les PS5, Xbox Series X et PC vont avoir droit à une mise à jour qui ajoutera un mode Performance pour jouir de cette production à 60 fps. La particularité sera que les cutscenes resteront à 30 fps, mais ça ne devrait pas trop être gênant en soi.

Pour rappel, la date de sortie de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est fixée au 14 octobre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur ordinateurs. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 49,99 €.

