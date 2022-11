CINEMA : Élémentaire, les opposés s'attirent dans la première bande-annonce teaser du Pixar de 2023

Le public nord-américain découvrira Strange World, prochain « classique d'animation » des studios Disney, le 23 novembre au cinéma. Dans d'autres pays et notamment en France, où il s'appellera Avalonia, l'Étrange Voyage, le titre ne sortira malheureusement que sur Disney+, à une date encore inconnue.

Teaser VO

Disney a malgré tout déjà de la suite dans les idées et commence la promotion du film d'animation suivant, produit par Pixar, Elemental, qu'il faudra désormais officiellement appelé Élémentaire par chez nous. Son premier teaser vient d'être dévoilé et il nous permet de retrouver Ember et Wade, êtres élémentaires de feu et d'eau rebaptisés Flam et Flack en français. La première est « une jeune femme dure, vive d'esprit et fougueuse, dont l'amitié avec ce gars amusant, séveux et dynamique remet en question les croyances sur le monde dans lequel ils vivent ».

La courte bande-annonce révèle ce qui semble être leur première rencontre, après un passage dans un métro d'Element City nous montrant comme les êtres enflammés, aqueux, nuageux et terriens cohabitent.

Teaser VF

La date de sortie d'Élémentaire, réalisé par Peter Sohn, est fixée au 16 juin 2023 au cinéma aux USA, et plus vaguement à l'année prochaine en France. Espérons que Disney ne fasse pas encore de croix sur la diffusion en salles par chez nous... Vous pouvez en attendant vous abonner à Disney+ pour 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.



