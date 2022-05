CINEMA : Elemental, titre, synopsis et premier aperçu du film d'animation de Pixar de 2023

Pixar nous a déjà livré Alerte Rouge en exclusivité sur Disney+ plus tôt cette année, et va enchaîner le mois prochain avec Buzz L'Éclair, une histoire autour de l'astronaute qui a donné naissance au jouet de Toy Story. Pour découvrir le projet suivant de l'équipe, il faudra en revanche être un peu plus patient.

Il sortira le 16 juin 2023 aux États-Unis, et l'écurie Disney vient de nous donner de premiers détails à son sujet. Son nom sera Elemental, et il mettra en scène des personnages inspirés des 4 éléments, dont les héros Ember et Wade. Et à en croire le résumé officiel, il s'agira encore une fois d'une fable sur l'acceptation de soi et de ses différences, à travers l'appréciation des valeurs communes de chacun.



Dans une ville où les habitants du feu, de l'eau, de la terre et de l'air vivent ensemble, une jeune femme fougueuse et un homme sans prise de tête vont découvrir quelque chose d'élémentaire : tout ce qu'ils ont en commun.





La réalisation a été confiée à Peter Sohn (Le voyage d'Arlo) et la production à Denis Ream (Le voyage d'Arlo, Là-Haut, Toy Story 4). Un logo et un premier concept art nous donnent déjà une idée de l'ambiance et de la direction artistique, mais il faudra attendre le premier trailer pour commencer à se faire un véritable avis. Pour votre parfaite information, Pixar sortira ensuite 2 films en 2024, les 1er mars et 14 juin outre-Atlantique.

Lire aussi : CRITIQUE Alerte Rouge : une crise d'adolescence dopée aux hormones de panda roux