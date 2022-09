DISNEY+ : Avalonia, l'Étrange Voyage, un nouveau trailer pour les aventuriers spatiaux du futur film d'animation

Malgré les plaintes des instances françaises, Disney n'a pas changé ses plans : si Strange World sortira bien au cinéma aux États-Unis, il n'arrivera que sur Disney+ en France, pour éviter de subir la loi de la chronologie des médias et trop tarder à arriver sur le service de vidéo à la demande. Il s'appellera d'ailleurs chez nous Avalonia, l'Étrange Voyage.

Bande-annonce VO

Le géant du divertissement continue malgré tout la promotion outre-Atlantique et dans l'Hexagone comme si de rien n'était, avec une nouvelle bande-annonce réjouissante. Nous y retrouvons les Clyde, une famille dysfonctionnelle qui va devoir partir en expédition sur une planète éloignée pour sauver la sienne. Searcher (Jake Gyllenhaal), sa femme Meridian (Gabrielle Union) et son fils Ethan (Jaboukie Young-White) vont cependant retrouver lors de leur quête Jaeger (Dennis Quaid), un grand-père loufoque qui devrait pouvoir les aider. Et pour le moment, en dehors d'une belle aventure de science-fiction, le trailer ne dévoile pas grand-chose de concret sur le scénario et les péripéties qui les attendent.

Bande-annonce VF

Avalonia, l'étrange voyage, réalisé par Don Hall (Les Nouveaux Héros) et Qui Nguyen (Raya et le dernier Dragon), est prévu pour le 23 novembre 2022 aux USA, mais n'a pas encore de date de sortie sur Disney+ en France.

