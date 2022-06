DISNEY+ : Avalonia, l'étrange voyage, premier trailer pour le futur film d'animation Disney, privé de sortie en salles en France...

Après Raya et le Dernier Dragon et Encanto : La Fantastique Famille Madrigal, Walt Disney Animation Studios prépare un nouveau long-métrage pour cette année. Nous avions appris il y a quelque temps que son titre définitif anglophone serait Strange World, le nom de code Searcher Clade ayant été délaissé.

Bande-annonce VO

La première bande-annonce du film d'animation a été dévoilée cette semaine, et il s'appellera par chez nous Avalonia, l'étrange voyage. Nous y suivrons la famille d'explorateurs légendaires des Clade, qui va découvrir une planète inexplorée et perfide remplie de créatures fantastiques, pour ce qui devrait être sa dernière mission. Jake Gyllenhaal doublera le personnage central de Searcher Clade, dans cette aventure réalisée par Don Hall (Les Nouveaux Héros) et Qui Nguyen (Raya et le dernier Dragon).

Bande-annonce VF

Là où le bat blesse, c'est que si Strange World est bien prévu pour une sortie en salles le 23 novembre 2022 aux États-Unis, Hélène Etzi, présidente de Disney en France, a confirmé que le film ne verrait le jour chez nous que sur Disney+ et non au cinéma, à une date inconnue à la fin de l'année. Elle justifie cette décision comme une « conséquence de la chronologie des médias » jugée « inéquitable, contraignante et inadaptée aux attentes » du public. En effet, Disney a pris l'habitude de proposer ses productions, et particulièrement ses longs-métrages d'animation, quelques semaines après leur sortie en salles sur Disney+ aux USA. La France interdit de diffuser les productions cinématographiques rapidement sur les SVOD, il a donc été jugé préférable d'amener directement Avalonia, l'étrange voyage sur la plateforme de vidéo à la demande que de faire attendre les abonnés.

Il faut peut-être aussi en déduire que les franchises originales peinent à trouver leur public au cinéma, car Buzz l'Éclair sortira lui bien d'abord en salles ce 22 juin. Hélène Etzi ajoute que « seul Strange World sortira en France directement sur Disney+ » et que la firme « continue d'évaluer la situation film par film et pays par pays ».

L'accent semble mis sur Disney+ en France : vous pouvez toujours vous abonner au service pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.