The Continental: From the World of John Wick, premier teaser pour la mini-série dérivée dans les années 70

Alors que John Wick : Chapitre 4 est en salles depuis quelques semaines, Lionsgate a déjà des idées concrètes pour la suite. Il prépare ainsi un spin-off appelé Ballerina avec Ana des Armas dans le rôle principal pour 2024, et avant cela, une série dérivée nommée The Continental: From the World of John Wick.

Elle s'intéressera sur les origines du Continental et de son propriétaire Winston Scott (Colin Woodell), réseau d'hôtels international servant de terrain de rencontre pour les criminels et tueurs à gages de tout genre depuis les années 1970. La première bande-annonce teaser vient d'être dévoilée et elle confirme une mise en scène toujours aussi léchée, avec un charme rétro qui devrait autant ressentir à l'écran que dans nos oreilles.

La vidéo confirme aussi que la mini-série durera 3 épisodes et sera diffusée à partir de septembre 2023 sur le service de vidéo à la demande Peacock aux États-Unis : nul ne sait quand et comment elle sera proposée en France. The Continental est dirigé par Greg Coolidge, Shawn Simmons et Kirk Ward, et réunira aux côtés de Colin Woodell les acteurs Mel Gibson, Peter Green, Nhung Kate, Katie McGrath, Jessica Allain, Jeremy Bobb, Adam Shapiro, Ayomide Adegun ou encore Sallay Garnett.

John Wick : Chapitre 4 est d'ores et déjà disponible en précommande en Blu-ray et DVD avant sa sortie du 22 juillet 2023.