The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure, la duologie remastérisée annoncée en Occident

Depuis quelques années maintenant, la licence The Legend of Heroes s'exporte davantage en dehors du Japon, notamment grâce à NIS America qui se charge désormais de la localisation. Suite à la conclusion de la saga Cold Steel, dont le quatrième épisode est désormais disponible par chez nous sur PS4, Switch et PC, les projets se sont multipliés entre remastérisations et nouveautés du côté de Nihon Falcom, qui vient de célébrer ses 40 ans ! À cette occasion, ce sont pas moins de quatre jeux dont l'arrivée en Occident a été confirmée, qui occuperont les fans jusqu'en 2023. Pour commencer, penchons-nous sur l'arc Crossbell en deux parties.

Les versions modernisées de The Legend of Heroes: Zero no Kiseki et Ao no Kiseki vont donc être localisés respectivement sous les intitulés The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure sur PS4, Switch et PC (Steam, EGS et GOG). La particularité de cette annonce est que l'éditeur s'est associé au collectif de fans The Geofront, qui avait produit des traductions non officielles, afin d'utiliser ces dernières en tant que base de travail. Cela a eu pour cause le retrait des patchs, rien de plus normal après tout. Vous l'aurez compris, ces deux épisodes parus à l'origine sur PSP en 2010 et 2011 ne disposeront donc que de sous-titres en anglais et du doublage japonais.

Déclaration de Geofront

« Le groupe Geofront n'a toujours eu qu'une seule idée en tête : donner à la traduction de Trails from Zero et Trails to Azure tout l'amour et l'attention que ces jeux de qualité méritent. Ces dernières années, nos équipes ont investi beaucoup de temps, d'efforts et nous avons insufflé toute notre passion dans notre travail sur cette duologie et nous sommes incroyablement fières de ce que nous avons réussi à accomplir. Cela étant dit, certaines choses ne sont pas de notre ressort. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec NIS America pour proposer Trails from Zero et Trails to Azure en Europe.

Beaucoup pensaient qu'une telle collaboration était impossible, mais NISA, le groupe Geofront, mais aussi l'équipe de traduction originale se sont réunis pour aider à délivrer des traductions officielles pour la duologie Crossbell.

Ce partenariat nous donnera l'opportunité de partager notre travail sur plus de plateformes qu'à notre habitude, par exemple sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et accompagnera Nihon Falcom ainsi que leurs jeux. Nous sommes très confiants chez Geofront quant au futur de ces deux titres, et nous espérons que tout le monde a hâte de rejoindre Lloyd Bannings et les Sections Spéciales de Soutien dans les aventures qui les attendent à Crossbell ».

Déclaration de Whittington Wiman, Project Lead chez Geofront sur le projet Trails from Zero

« Travailler sur Trails from Zero c'était une expérience comme on en vit qu'une, et j'en garderai toujours un souvenir extrêmement précieux. Depuis toujours, je souhaite que le plus de gens possible puissent découvrir ces jeux merveilleux et avec la meilleure qualité possible. Grâce à notre partenariat avec NIS America, je sais que ça sera le cas. J'ai énormément de respect pour Geofront, l'équipe de NIS America, et les fans qui nous ont soutenus tout le long. Cela n'aurait jamais pu être possible sans vous ».

Déclaration de Scott, Project Lead chez Geofront sur le projet Trails to Azure

« Travailler sur Trails to Azure, mon jeu préféré de tous les temps, c'est un rêve qui se réalise, et établir un partenariat avec NIS America pour une sortie officielle c'est encore plus incroyable ! Je remercie les fans et NIS America d'avoir placé leur confiance dans le groupe Geofront, ce qui me permet de partager mon jeu préféré avec l'Europe. Merci à tous d'avoir changé ma vie, et j'ai très hâte de voir toujours plus de fans pouvoir découvrir l'arc Crossbell pour la toute première fois ».