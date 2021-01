The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV daté sur Switch en Occident

Tandis que les joueurs japonais ont déjà le regard tourné vers The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki inédit et le spin-off Nayuta no Kiseki: Kai, le reste du monde rattrape petit à petit son retard. Ainsi, en fin d'année dernière, les joueurs PS4 ont pu découvrir The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV. Des versions PC et Switch avaient également été annoncées, et celle pour la console de Nintendo prend enfin date.

Ce dernier épisode de la saga Trails of Cold Steel débarquera donc sur l'eShop et en boutique à compter du 9 avril 2021, avec la même Frontline Edition que sur PS4. Pour rappel, elle inclura un mini artbook, la bande-son numérique à télécharger et une jaquette réversible. Pour l'occasion, une bande-annonce a été diffusée, mais n'apporte rien de bien nouveau, reprenant globalement les plans du story trailer de mai dernier.

Vous pouvez précommande cette édition Switch de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV sur Amazon au prix de 59,99 €.