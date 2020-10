The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, gros mechas, pléthore de héros et destin d'un empire dans le trailer de lancement

Alors que les jeux Trails de la licence The Legend of Heroes ont désormais dépassé les 5 millions d'exemplaires écoulés dans le monde suite à la sortie d'Hajimari no Kiseki dans l'Archipel cet été, c'est désormais au tour de Trails of Cold Steel IV d'arriver en Occident. Eh oui, comme annoncé cet été, c'est bel et bien ce 27 octobre que le JRPG de Falcom sort sur PS4.

Sa bande-annonce de lancement met en scène le conflit dans lequel se trouve plongé l'Empire d'Erebonia, et surtout les nombreux personnages principaux croisés au fil des épisodes, dont Rean Schwarzer, qui vont prendre les armes une nouvelle fois afin de sauver le monde. Les fans de mechas en auront eux visiblement encore une fois pour leur argent, comme dans le troisième épisode sorti l'an dernier.

Vous pouvez vous procurer The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV à 49,99 € dans sa Frontline Edition sur Amazon. Des versions Switch et PC sont prévues, mais les joueurs devront patienter jusqu'au printemps 2021 avant d'en voir la couleur.