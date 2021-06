The Legend of Heroes: Trails into Reverie, l'épisode inédit Hajimari no Kiseki lui aussi annoncé en Occident

Et un dernier pour la route ! En plus de The Legend of Heroes: Trails from Zero et Trails to Azure, ainsi que The Legend of Nayuta: Boundless Trails, c'est le prochain épisode inédit de la licence (du moins par chez nous) qui va lui aussi être localisé à l'international. Connu au Japon sous le nom d'Hajimari no Kiseki, il faudra ici l'appeler Trails into Reverie.

Cette suite mettra en scène les protagonistes de Trails of Cold Steel (en vente sur Amazon) et de l'arc Crossbell, d'où l'intérêt d'avoir joué aux six jeux en question avant de s'y atteler. Nous aurons le temps, puisque The Legend of Heroes: Trails into Reverie n'arrivera pas avant 2023 sur PS4, Switch et PC (Steam, EGS et GOG). Là encore, seuls des textes en anglais sont prévus avec le dual audio (anglais et japonais). Vous pouvez retrouver tout un tas de visuels en page suivante pour vous faire une idée du rendu du jeu.

Quels destins attendent ces trois personnages tragiques ? Utilisez le système de croisement Crossroads pour passer de Rean Schwarzer à Lloyd Bannings ou encore au personnage masqué « C », puis déterminez le destin des personnages et les lieux clés de Zemuria. Plongez dans des combats tactiques peaufinés avec de nouvelles fonctionnalités comme le Front uni (United Front), et découvrez de nouveaux alliés et défis dans les couloirs du corridor de la vraie rêverie (True Reverie Corridor) !

Au Japon, le jeu suivant intitulé The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki est attendu le 30 septembre prochain. Nous ne devrions donc pas pouvoir en profiter avant de longues années...