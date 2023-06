Ubisoft Forward : l'éditeur tease plusieurs jeux pour sa conférence du 12 juin

Nous le savons depuis plusieurs mois désormais, même en l'absence d'E3, nous aurons bien droit à un Ubisoft Forward d'ici quelques jours pour découvrir les prochaines productions de l'éditeur. C'est le lundi 12 juin à 19h00 que nous pourrons suivre cette conférence qui sera tenue en direct depuis Los Angeles, avec un pré-show de 15 minutes juste avant. Vous pouvez d'ores et déjà mettre cet article dans un coin, que nous mettrons à jour avec le flux de la présentation le moment venu. En attendant, place à un petit teaser qui nous montre notamment plusieurs titres qui feront parler d'eux.

Sans surprise, nous retrouverons Assassin's Creed Mirage, dont une bande-annonce de gameplay a été diffusée lors du PlayStation Showcase. Y aura-t-il la diffusion d'une longue séquence de jeu ? Les quelques scènes dans le désert avec Basim, Roshan et Fuladh laissent plutôt penser à un trailer cinématique, donc wait & see. La licence sera triplement présente avec Assassin's Creed Nexus, le jeu en réalité virtuelle pour Meta Quest 2 qui vient de se trouver un nom et Assassin's Creed Codename Jade, prévu sur mobiles via Netflix, qui a eu droit à un visuel inédit au passage.

Nous aurons également des nouvelles d'Avatar: Frontiers of Pandora, sans doute avec enfin du gameplay et une date de sortie, ainsi que The Crew Motorfest et un mystérieux titre dont le seul indice est une texture noire et dorée... L'éditeur avait évoqué lors de son récent bilan financier un gros jeu non annoncé, qui pourrait donc être ce mystérieux projet. Serait-ce le titre Star Wars de Massive Entertainment ? Vous noterez sinon que Skull and Bones est aux abonnés absents...

