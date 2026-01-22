Donkey Kong Bananza : une mise à jour 3.1.0 un peu flémarde disponible

Une nouvelle version sans grande surprise





Depuis peu, 21 janvier 2026, Donkey Kong Bananza accueille une mise à jour estampillée version 3.1.0 sur Nintendo Switch 2. Sur le papier, cette nouvelle version promet quelques ajustements pour améliorer l’expérience de jeu. Dans les faits, les changements se comptent sur les doigts d’une main... et encore, en gardant les gants.





Le polonais en vedette, le reste en coulisses





Principal ajout de cette mise à jour, la prise en charge de la langue polonaise. En sélectionnant l’option « Polish/English » dans les paramètres de la console, les textes passent désormais en polonais, tandis que les voix restent en anglais. Une bonne nouvelle pour les joueurs concernés, même si ce choix linguistique reste très ciblé.

Pour le reste, Nintendo évoque simplement plusieurs corrections destinées à améliorer l’expérience globale, sans entrer dans les détails. Pas de nouveau contenu, pas de fonctionnalités inédites, ni d’ajustements majeurs côté gameplay.

Dernière mise à jour : Ver. 3.1.0 (publiée le 21 janvier 2026) Général Ajout du polonais parmi les langues prises en charge. Si la langue est réglée sur « Polonais / Anglais » dans les paramètres de la Nintendo Switch 2, les textes s’afficheront en polonais.

Les voix restent en anglais.

Plusieurs autres problèmes ont été corrigés afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Une mise à jour utile... mais franchement timide



Avec cette mise à jour 3.1.0, Donkey Kong Bananza se contente du strict minimum. L’ajout du polonais et quelques correctifs sont toujours appréciables, mais l’ensemble manque sérieusement de punch. Nous espérons que les prochaines versions se montreront plus ambitieuses, histoire de donner un vrai coup de boost à l’aventure du célèbre gorille. En attendant, cette mise à jour fera surtout plaisir aux perfectionnistes... et aux joueurs polonais.

