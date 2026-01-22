Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : une démo gratuite débarque, faisons le point !

Une première plongée gratuite dans l’univers de Kazuma Kiryu





SEGA ouvre grand les portes de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties avec la mise en ligne d’une démo jouable gratuite. Disponible dès aujourd’hui sur PC via Steam, PS5, Xbox Series X / S et Nintendo Switch 2, cette version d’essai permet de découvrir un aperçu généreux des deux aventures réunies dans ce nouvel opus. Nous retrouvons d’abord Yakuza Kiwami 3, qui transporte Kazuma Kiryu à Ryukyu, sur les plages d’Okinawa. Entre bastons musclées et exploration, deux styles de combat sont proposés ; le brutal style Kiwami du Dragon de Dojima et le style Ryukyu, axé sur l’utilisation intensive d’armes de mêlée. Quêtes annexes, séances de karaoké, sous-intrigues et personnalisation des tenues complètent cette première immersion fidèle à l’esprit de la saga.

Dark Ties : une nouvelle histoire et un héros inattendu





La démo donne également accès à Dark Ties, une aventure totalement inédite centrée sur Yoshitaka Mine. Ancien antagoniste marquant de Yakuza 3, il devient ici le personnage principal d’un récit qui explore Kamurocho sous un angle nouveau. Son style de combat mélange armes à feu et boxe, apportant des sensations différentes et un rythme plus nerveux aux affrontements.

Cette double proposition permet ainsi de goûter à deux ambiances complémentaires : la nostalgie d’un remake modernisé et la curiosité d’un scénario original taillé pour surprendre les fans de longue date comme les nouveaux venus.

Une sortie imminente pour un duo très attendu





Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties est attendu le 12 février 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC. En proposant dès maintenant une démo gratuite accompagnée d’un nouveau trailer, SEGA joue la carte de la séduction et prépare le terrain pour un lancement très suivi. Nous garderons un œil attentif sur ce double retour, qui pourrait bien devenir l’un des rendez-vous incontournables de ce début d’année.