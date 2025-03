The Sinking City Remastered officialisé en images avec une excellente nouvelle pour les joueurs

Il y a un peu plus d'un an, Frogwares remportait sa bataille juridique contre Nacon, c'est désormais lui qui déteint les droits de la licence The Sinking City. Une suite est en cours de développement, mais un organisme de classification avait dévoilé avant l'heure une version remastérisée du premier volet, aujourd'hui officialisé.

Frogwares présente The Sinking City Remastered pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette version a été refaite sous Unreal Engine 5 et proposera des textures en 4K, des reflets améliorés et des lieux bonifiés grâce à des objets et détails additionnels. Les joueurs pourront également découvrir un mode Photo et le titre supportera les technologies d'upscaling DLSS, FSR et TSR. Pour l'instant, il faut se contenter d'images, à admirer sur la seconde page, mais une vidéo de gameplay montrant ces améliorations devrait être dévoilée « prochainement ».

Cerise sur le gâteau, The Sinking City Remastered prendra la forme d'une mise à jour gratuite pour les joueurs qui possède déjà le jeu. Malheureusement, aucune date de sortie à l'horizon, vous pouvez acheter le jeu de base à partir de 8 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.