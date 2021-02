MAJ The Sinking City : une version PS5 en fuite, avec des améliorations

Frogwares a sorti en 2019 The Sinking City, un jeu d'horreur inspiré des romans de H.P. Lovecraft et qui a plutôt bien marché. Mais le développeur a eu des soucis avec l'éditeur Nacon (Bigben Interactive), le jeu a alors disparu des boutiques en ligne, avant de revenir, mais uniquement sur le Microsoft Store.

Heureusement pour les joueurs, The Sinking City devrait être de retour prochainement sur PlayStation 4 et Steam, mais également sur PS5. Le PlayStation Store néo-zélandais a en effet listé une version améliorée de The Sinking City, dans une édition standard et une Deluxe Edition regroupant le jeu et les contenus additionnels (Merciful Madness, Worshippers of the Necronomicon, Investigator Pack, Chicago Organ Grinder et Experience Boost). Ces versions PS5 seraient jouables en 4K native (3840x2160) et à 60 fps avec des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et un support des fonctionnalités de la manette DualSense.

Frogwares éditerait lui-même cette nouvelle version de The Sinking City, mais il n'a encore rien officialisé pour le moment. En toute logique, la version PS4 devrait permettre un upgrade gratuit, elle est vendue 37,96 € sur Amazon.

Mise à jour : Frogwares n'aura pas tardé à officialiser The Sinking City sur PlayStation 5, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Le studio explique que cette version PS5 n'a pas le même éditeur, il ne peut donc pas proposer d'upgrade gratuite dans ces conditions, il faudra donc repasser à la caisse si vous avez déjà le jeu sur PS4. Si vous voulez quand même redécouvrir le titre sur PS5, il ne faudra pas patienter bien longtemps, il sera disponible demain, le 19 février 2021. Une bande-annonce avec les nouveautés techniques est à retrouver ci-dessus.

