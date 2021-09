Sherlock Holmes: Chapter One, la sortie des versions PS4 et Xbox One repoussée, dommage

Les mois passent et Sherlock Holmes: Chapter One tarde à se concrétiser. Frogwares a cependant tenu à nous rassurer cet été en confirmant que ce nouvel épisode sur les origines du célèbre détective, avec des mécaniques de gameplay repensées, arriverait bien au dernier trimestre de l'année 2021.

La promesse ne sera que partiellement tenue : les éditions PC, PS5 et Xbox Series X|S seront bien livrées cet automne, à une date encore inconnue, mais les versions PS4 et Xbox One ne seront disponibles que quelques semaines plus tard, soit logiquement pas avant début 2022. Frogwares explique sur les réseaux sociaux avoir besoin d'un peu plus de temps pour boucler ces versions.

À tous nos fans, nous avons une annonce importante à faire. En tant que studio, nous avons décidé que nous avions besoin d'un peu plus de temps pour travailler sur les versions PS4 et Xbox One de Sherlock Holmes Chapter One. Par conséquent, les versions PC, PS5 et Xbox Series X|S seront lancées cet automne, mais les versions PS4 et XB1 sont prévues pour une date ultérieure (mais pas beaucoup plus tard). La raison est que nous avons besoin de plus de temps et d'un peu de répit pour que notre équipe boucle correctement ces versions. Nous parlons de quelques semaines au maximum, mais nous vous donnerons les dates exactes prochainement. Cependant, soyez assuré que ces versions ne sont pas annulées. Elles sont en cours d'élaboration au moment où nous parlons. Enfin, un petit aperçu de la suite. Ce jeudi 16 septembre, nous avons du nouveau pour vous et nous répondrons à l'une de vos questions les plus posées. Gardez un œil sur nos réseaux sociaux. Cordialement, Votre équipe Frogwares

Espérons que toutes ces éditions tiennent au moins la route à leur lancement ! Sherlock Holmes: Chapter One n'est toujours pas disponible en précommande : d'ici là, vous pouvez retrouver Sherlock Holmes: The Devil's Daughter à 29,90 € sur Amazon.fr.

