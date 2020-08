Sherlock Holmes: Chapter One, le crime rôde en Méditerranée dans un trailer inédit, la durée de vie et des DLC confirmés

Frogwares et Sherlock Holmes, c'est une histoire qui dure, et qui va se poursuivre avec Sherlock Holmes: Chapter One. Ce nouvel épisode aura la particularité de nous amener aux origines du célèbre détective, alors qu'il part résoudre des mystères sur son île natale méditerranéenne suite au décès de sa mère. Il ne sera d'ailleurs pas accompagné de Watson, mais d'un certain Jonathan, dont les secrets pourraient bien avoir un rôle à jouer dans l'aventure.

Les développeurs nous promettent déjà un héros plus fougueux et moins chevronné, que nous guiderons dans une ville ouverte avec encore plus de liberté de mouvement et de choix dans les décisions. Et il y aura même des scènes d'action, alors que des bagarres pourront survenir dans les rues de l'île paradisiaque. Aucun gameplay n'a cependant encore été montré, et ce n'est toujours pas le cas avec le trailer World of Crime, qui se contente de dépeindre l'ambiance de cet environnement pas comme les autres. Squelette, poignard et éléphant sont ainsi visibles dans cette bande-annonce assez cryptique. Une autre vidéo commentée par Sergey Oganesyan, confirme que le lieu est en effet la proie d'étranges rites, de cet éléphant qui doit être condamné à mort à l'érection de piliers de la vengeance où des poignards sont plantés.

Les développeurs ont aussi livré de nombreux détails sur la forme du projet via le site officiel, indiquant par exemple que la durée de vie serait d'environ 15 heures en ligne droite et entre 30 et 40 heures pour les complétionnistes. Il est aussi dit que les phases d'action mêleront tirs, combats de mêlée, couverture et esquives, mais que tout cela ne nous sera pas montré avant décembre ou janvier prochain. De la personnalisation sera au rendez-vous, avec des tenues de Sherlock à acheter ou à débloquer au manoir, pouvant être remplis de décorations en tout genre. Enfin, du contenu additionnel est prévu après la sortie : il n'est pas dit s'il s'agira de mises à jour gratuites ou de DLC payants, mais le jeu n'est en tout cas pas à prendre comme un Game as a Service.

Sherlock Holmes: Chapter One est annoncé pour 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One, mais n'a pas encore de date de sortie précise. En attendant l'ouverture des précommandes, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter peut être acheté à partir de 25,95 € chez Amazon.

