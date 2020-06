Sherlock Holmes: Chapter One, aux origines de Sherlock le rebelle en vidéos

Frogwares va marquer une vraie rupture dans sa série des jeux d'aventure Sherlock Holmes avec le prochain épisode. Sherlock Holmes: Chapter One fera office de préquelle à la saga, alors que nous incarnerons un détective de 21 ans de retour sur son île méditerranéenne après le décès de sa mère. Là, il va s'associer avec son ami Jonathan pour résoudre différents mystères et percer les secrets de la ville, accessible en monde ouvert. Au programme : recherche d'indice, bastons de rues et infiltrations.

Histoire d'en savoir un peu plus sur le projet, Frogwares est apparu à l'IGN Expo #5 du Summer of Gaming avec un journal de développement, forcément un peu particulier en période de crise sanitaire. L'équipe explique qu'elle a voulu explorer le passé de Sherlock Holmes afin de percer les origines de sa personnalité et son talent. Cela se ressentira sur le gameplay, alors que les sens du héros sont forcément moins rôdés. Il glisse aussi un petit mot sur le décor de cette aventure, central dans l'ambiance du jeu et sa dynamique. Et pour imager ces paroles, quelques artworks inédits sont diffusés tout au long de la séquence.

Si vous voulez en entendre davantage sur Sherlock Holmes: Chapter One, il avait été présenté à peu près de la même manière, avec de beaux discours et des illustrations, il y a quelques jours au Futur Games Show. Il est prévu pour 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One. En attendant la venue du titre dans les rayons, vous pouvez mettre la main sur Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, disponible à 34,50 € sur Xbox One et PS4 via Amazon.