Call of Duty: Black Ops 7, Activision se serait bien passé de ce record !

La semaine dernière, Activision, Treyarch et Raven Software ont sorti Call of Duty: Black Ops 7, le nouvel opus de leur franchise de jeux de tir à la première personne. Le titre est ambitieux, avec une campagne solo, du multijoueur, et un mode Zombies. Malgré tout ce contenu, les joueurs n'ont pas du tout apprécié Call of Duty: Black Ops 7, et ils ne manquent pas de le faire savoir.

Black Ops 7 est le pire Call of Duty





Sur Steam, Call of Duty: Black Ops 7 a des évaluations moyennes, les joueurs critiquent l'écriture de la campagne solo, les performances ou encore la surabondance de contenus générés par l'IA. Mais sur Metacritic, les avis sont encore plus négatifs. Call of Duty: Black Ops 7 est noté 1,9/10 par les joueurs, c'est le plus mauvais opus de la saga selon la communauté. Il rejoint Call of Duty: Modern Warfare III (2,3/10) et Call of Duty: Vanguard (3,7/10), formant ainsi le trio des jeux les moins appréciés de la franchise CoD. Cependant, sur Metacritic, impossible de vérifier que les joueurs qui déposent des notes ont bien acheté le jeu. Cela vaut pour les 0/10, mais également pour les 10/10, tout aussi peu objectifs.

Des chiffres toujours inconnus





Comme toujours, les notes vont évoluer au fil des semaines, CoD: MW III avait une moyenne de 1,5/10 à son lancement. Mais il est clair que Call of Duty: Black Ops 7 déçoit les fans. Activision n'a pas communiqué sur les ventes de cet opus, comme l'année dernière. Rappelons que le titre est inclus dans le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Vous pouvez acheter Call of Duty: Black Ops 7 à 58,80 € chez Leclerc.