Planet Centauri se fait ENCORE avoir par Valve

En septembre dernier, Permadeath dévoilait une histoire pour le moins surprenante. Longtemps en Early Access sur Steam, son jeu Planet Centauri était passé en version 1.0 en décembre 2024, mais les ventes n'ont jamais décollé, malgré la présence du titre dans de nombreuses listes de souhaits. Laurent Lechat expliquait alors que Planet Centauri avait subi un bug extrêmement rare : les joueurs n'ont pas été informés du lancement officiel du jeu. C'est moins de 100 cas depuis 2015.

Planet Centauri remis en avant... le pire jour possible





Valve a donc permis à Permadeath de remettre Planet Centauri en avant sur Steam, avec « une Offre du Jour pour aider à compenser la visibilité perdue le jour de votre lancement ». Une bien maigre consolation, mais le petit studio français a évidemment accepté le processus et a choisi de mettre en avant Planet Centauri le 12 novembre 2025. Le jour où Valve a dévoilé ses Steam Frame, Steam Machine et Steam Controller. Pour l'occasion, Valve a mis son hardware bien en évidence sur la page d'accueil de Steam, impossible de voir autre chose sans faire défiler la page. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas...

Laurent Lechat s'est entretenu avec Polygon au sujet de cette deuxième mésaventure. Si Valve a ruiné la sortie de Planet Centauri une seconde fois, le développeur français accepte son sort :

C'est simplement un coup du sort et nous devons l'accepter.

Des ventes faibles, mais suffisantes





Laurent Lechat explique qu'il a choisi la date du 12 novembre au hasard. Rien ne laissait présager une telle annonce de la part de Valve, si ce n'est quelques heures avant. Pour autant, l'Offre du Jour a permis à Planet Centauri de s'écouler à 5 000 exemplaires ce 12 novembre, c'est toujours mieux que les 581 copies vendues pendant sa semaine de lancement. Le chiffre reste faible, mais c'est apparemment suffisant pour que Permadeath termine le développement de son deuxième jeu, un roguelike en 2D. Un titre qui ne passera pas par l'Early Access et qui aura droit à une démo.

« J'ai vraiment eu l’impression que Planet Centauri était maudit »





Concernant Planet Centauri, Laurent Lechat a l'impression que ce jeu est « maudit ». Mais si son prochain titre rencontre suffisamment de succès, il espère pouvoir développer des mises à jour à l'avenir, afin de l'améliorer.

