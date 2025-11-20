Mal de dos ? Profitez de jusqu'à -130€ sur les chaises ergonomiques Sihoo pour le Black Friday !

Si vous visez une nouvelle chaise ergonomique, Sihoo vient de lancer une opération d'envergure pour le Black Friday avec des remises allant jusqu'à 130 €.

L'événement est découpé en deux phases distinctes : une pré-vente, déjà active du 11 au 24 novembre, pour saisir les premières opportunités, suivie de la vente officielle du 25 au 30 novembre pour la dernière ligne droite.

Mais ce n'est pas tout : pour les plus réactifs, Sihoo propose des coupons de réduction hebdomadaires à durée limitée et met même en jeu des commandes gratuites chaque semaine.

Zoom sur quelques-unes des chaises ergonomiques phares actuellement en promotion.



Sihoo Doro C300

L'innovation majeure de ce fauteuil réside dans son soutien lombaire dynamique auto-adaptatif. Il ne nécessite aucun réglage manuel car il suit les mouvements de votre corps, restant constamment aligné sur la courbe de votre colonne vertébrale pour un appui optimal, quelles que soient vos inclinaisons ou torsions.

Le confort est complété par un dossier flexible et un appui-tête mécanique 3D réglable avec précision, dont le design extra-large soutient la nuque et la tête. Les accoudoirs 4D coordonnés sont rembourrés et se synchronisent avec l'inclinaison du dossier, assurant un soutien constant des bras pour soulager les épaules. La pression est réduite grâce au coussin d'assise en forme de cascade, qui répartit uniformément le poids sur les cuisses et les hanches pour un confort durable.

La Doro C300 est conçue pour s'adapter à une large gamme d'utilisateurs, de 155 à 190 cm et de 50 à 100 kg, grâce à ses nombreux réglages et à sa technologie de détection intelligente du poids. Un levier unique permet de gérer la hauteur et l'inclinaison, offrant trois angles de blocage (110°, 120° et 130°) pour passer du travail à la détente. Le matériau en maille est conçu pour être à la fois respirant, élastique et durable.

La chaise bénéficie de certifications de robustesse BIFMA, SGS et TUV. Vous avez le choix entre deux couleurs, noir ou blanc, et deux versions, une standard et une autre équipée d'un repose-pieds.

Vous pouvez obtenir la Sihoo Doro C300 (version standard) à 244,39 € grâce au code de réduction SihooGT valable uniquement sur le site officiel de la marque.

Pour un achat en toute sérénité, vous bénéficiez d'un essai de 30 jours, d'une garantie de satisfaction, d'une expédition express et d'une garantie constructeur étendue à 3 ans.





D'autres références sont aussi à prix réduit sur le site officiel de Sihoo pour le Black Friday. En voici quelques exemples :

Toutes les offres sont à découvrir sur la page Black Friday de Sihoo.