Razer met du Chroma RGB partout sur votre bureau, les autres annonces du CES 2025

À l'occasion du CES 2025, qui se déroule cette semaine à Las Vegas, Razer a dévoilé son nouvel ordinateur portable pour gamers, le Blade 16 2025. Mais le constructeur a également fait un tas d'autres annonces pendant le salon, mettant le paquet sur le rétroéclairage Chroma RGB avec de nouveaux accessoires. Et bien sûr, il n'oublie pas de présenter un nouveau projet prototype qui pourrait voir le jour dans les années à venir.

Projet Arielle qui chauffe ou refroidit les fesses, Projet AVA pour coacher les e-sportifs, PC Remote Play, support d'écran Chroma, refroidisseur HyperBoost, dock Chroma pour consoles portables, barres lumineuses Chroma et chaise Iskur V2 X, voici toutes les autres annonces faites par Razer au CES 2025 :

Projet Arielle : la première chaise gaming avec un revêtement en mesh au monde dotée d'un système de chauffage et de refroidissement intégré





Razer prend la température avec le projet Arielle, la première chaise gaming au monde avec un revêtement en mesh qui embarque un système de chauffage et de refroidissement. Intégré au modèle primé Razer Fujin Pro, ce concept offre un système innovant de ventilation sans pales afin d'assurer un confort optimal. Les utilisateurs pourront se réchauffer ou se rafraîchir sans avoir besoin de quitter leur partie.

Voici les fonctionnalités principales :

Un système de ventilation sans pales intégré : en plus de reprendre la conception en maille respirante de la Razer Fujin Pro, le système de ventilation intégré du projet Arielle offre un niveau de puissance garantissant un flux d'air continu sur l'ensemble du corps, tout en minimisant au maximum les nuisances sonores.

: en plus de reprendre la conception en maille respirante de la Razer Fujin Pro, le système de ventilation intégré du projet Arielle offre un niveau de puissance garantissant un flux d'air continu sur l'ensemble du corps, tout en minimisant au maximum les nuisances sonores. Refroidissement à la demande : il est possible d'ajuster la vitesse de ventilation sur trois niveaux pour un refroidissement ajusté à ses besoins. Le flux d'air du projet Arielle améliore la dissipation thermique afin de réduire la température ressentie de 2 à 5 degrés dans des environnements secs. Idéal pour les personnes vivant dans des climats plus chauds.

: il est possible d'ajuster la vitesse de ventilation sur trois niveaux pour un refroidissement ajusté à ses besoins. Le flux d'air du projet Arielle améliore la dissipation thermique afin de réduire la température ressentie de 2 à 5 degrés dans des environnements secs. Idéal pour les personnes vivant dans des climats plus chauds. Chauffage à la demande : de surcroît, le projet Arielle est équipé d'un système avancé de chauffage intégré, composé de radiateurs PTC à économie d'énergie capables de produire un air chaud allant jusqu'à 30 degrés. Les joueurs profitent d'une source de chaleur sans faille, même pendant les jours les plus froids de l'année.

: de surcroît, le projet Arielle est équipé d'un système avancé de chauffage intégré, composé de radiateurs PTC à économie d'énergie capables de produire un air chaud allant jusqu'à 30 degrés. Les joueurs profitent d'une source de chaleur sans faille, même pendant les jours les plus froids de l'année. Un panneau de contrôle tactile : des commandes intuitives et accessibles pour régler la température à la volée, alimentées par un câble doté d'un système de dégagement rapide afin de prévenir du moindre accrochage.

Projet AVA : le coach esport multigaming propulsé par l'IA





Razer a également présenté le concept du projet AVA, l'assistant IA dédié au gaming, capable de partager des conseils de professionnels de l'esport en temps réel, ou encore des optimisations matérielles personnalisées pour des performances accrues.

Voici les fonctionnalités principales :

Du coaching esport sur-mesure et en temps réel : les joueurs peuvent maîtriser la méta de n'importe quel jeu compétitif grâce aux conseils avisés et partagés en temps réel des meilleurs entraîneurs et athlètes de la Team Razer. L'outil permet également d'analyser et de revoir ses performances grâce à un récapitulatif personnalisé d'après-match : un vrai plus pour mettre en avant les moments clés de la partie et les potentiels points d'amélioration.

: les joueurs peuvent maîtriser la méta de n'importe quel jeu compétitif grâce aux conseils avisés et partagés en temps réel des meilleurs entraîneurs et athlètes de la Team Razer. L'outil permet également d'analyser et de revoir ses performances grâce à un récapitulatif personnalisé d'après-match : un vrai plus pour mettre en avant les moments clés de la partie et les potentiels points d'amélioration. Un guide omniscient dans son jeu grâce à l'IA : faire face aux énigmes, quêtes et boss les plus retors devient un jeu d'enfant grâce aux conseils judicieux de l'IA, qui s'appuie sur des retours d'expérience et des connaissances accumulées par la communauté au fil du temps. Une fonctionnalité des plus pratique pour relever n'importe quel défi, sans avoir à quitter sa partie.

: faire face aux énigmes, quêtes et boss les plus retors devient un jeu d'enfant grâce aux conseils judicieux de l'IA, qui s'appuie sur des retours d'expérience et des connaissances accumulées par la communauté au fil du temps. Une fonctionnalité des plus pratique pour relever n'importe quel défi, sans avoir à quitter sa partie. Une optimisation du système en un seul clic : les joueurs peuvent bénéficier d'un boost des performances de leur PC grâce à AVA, qui analyse et ajuste leur configuration en fonction des composants, mais aussi des réglages en jeu souhaités. Il est possible d'optimiser ses options graphiques en un clic pour profiter de plus d'images par seconde ou encore réduire les temps de chargement. AVA vérifie même l'état des mises à jour du matériel, des logiciels et des firmwares, pour n'avoir à se concentrer que sur l'essentiel : le jeu.

: les joueurs peuvent bénéficier d'un boost des performances de leur PC grâce à AVA, qui analyse et ajuste leur configuration en fonction des composants, mais aussi des réglages en jeu souhaités. Il est possible d'optimiser ses options graphiques en un clic pour profiter de plus d'images par seconde ou encore réduire les temps de chargement. AVA vérifie même l'état des mises à jour du matériel, des logiciels et des firmwares, pour n'avoir à se concentrer que sur l'essentiel : le jeu. Une interface polyvalente et optimisée grâce à l'IA : AVA accompagne les joueurs de manière intuitive. Il est possible de profiter de son aide en faisant une pause rapide, mais aussi en vocal directement en cours de jeu ou via une simple discussion textuelle. Peu importe la manière, AVA est toujours prête à aider pour décrocher la victoire.

Razer PC Remote Play : la puissance des jeux AAA sur mobile





Razer a annoncé la fonctionnalité de PC Remote Play, qui transforme les appareils mobiles en véritables consoles de jeu surpuissantes. Tirant parti des capacités de la Kishi Ultra, cette technologie permet de diffuser des jeux en haute résolution directement depuis son PC. De leur côté, les utilisateurs d'appareils Android profiteront même de retours tactiles pour une meilleure immersion en jeu grâce à Razer Sensa HD Haptics.

ImageDirectement intégrée dans l'application gratuite et libre de tout abonnement, Razer Nexus, la fonctionnalité Razer PC Remote Play permet de parcourir et lancer l'ensemble de sa ludothèque PC depuis son appareil mobile. La puissance du PC et la richesse de son catalogue alliées à plus de mobilité offrent le meilleur des deux mondes.

Les fonctionnalités du Razer PC Remote Play incluent :

Une intégration optimisée avec l'application Razer Nexus : l'interface de Razer Nexus évolue pour intégrer l'arrivée de Razer PC Remote Play et offrir un accès simplifié à sa ludothèque.

Un gameplay fidèle : aucun compromis sur la qualité visuelle ou la fluidité en jeu.

Le Razer Monitor Stand Chroma : plus de confort, plus d'organisation, plus de RGB





Mesurant 50 cm de long et 21 cm de large, le Razer Monitor Stand Chroma surélève les écrans afin de mieux organiser son espace de travail. Ce support ergonomique s'intègre parfaitement à tous les setups, qu'ils soient dédiés au gaming ou à la productivité, notamment grâce à ses éclairages Razer Chroma RGB, ses options de connectivité incontournables ainsi que son design élégant et minimaliste.

Voici les principales fonctionnalités :

Une ergonomie optimisée : conçu pour améliorer la posture et réduire la tension dans la nuque, ce support élève les écrans jusqu'au niveau des yeux pour plus de confort pendant les longues sessions de travail ou de jeu.

: conçu pour améliorer la posture et réduire la tension dans la nuque, ce support élève les écrans jusqu'au niveau des yeux pour plus de confort pendant les longues sessions de travail ou de jeu. Une conception robuste : conçu en aluminium anodisé, le support offre une capacité de charge pouvant atteindre 20 kg et garantit une durabilité accrue, tout en se parant d'une finition en noir mat des plus élégante. Ses patins en caoutchouc antidérapant garantissent une stabilité hors pair sur n'importe quelle surface, tandis que l'espace entre le support et le bureau permet d'organiser les éléments essentiels tels que l'ordinateur portable, le téléphone ou encore la papeterie. Le support transforme le bureau en un espace de travail ergonomique et bien organisé, où tous les accessoires restent à portée de main.

: conçu en aluminium anodisé, le support offre une capacité de charge pouvant atteindre 20 kg et garantit une durabilité accrue, tout en se parant d'une finition en noir mat des plus élégante. Ses patins en caoutchouc antidérapant garantissent une stabilité hors pair sur n'importe quelle surface, tandis que l'espace entre le support et le bureau permet d'organiser les éléments essentiels tels que l'ordinateur portable, le téléphone ou encore la papeterie. Le support transforme le bureau en un espace de travail ergonomique et bien organisé, où tous les accessoires restent à portée de main. Une station d'accueil intégrée : le hub intégré incluant 4 ports USB-C centralise et simplifie les besoins de connectivité via un seul et unique câble pour plus de praticité. Il permet d'accéder facilement aux ports essentiels, comprenant : 2 ports USB-A 3.2, 1 port USB-C 3.2 et 1 port HDMI 2.0. C'est l'accessoire idéal pour connecter son écran, sa suite de périphériques et autres appareils afin de profiter d'une expérience fluide et optimisée qui répond aux exigences tant professionnelles que ludiques.

: le hub intégré incluant 4 ports USB-C centralise et simplifie les besoins de connectivité via un seul et unique câble pour plus de praticité. Il permet d'accéder facilement aux ports essentiels, comprenant : 2 ports USB-A 3.2, 1 port USB-C 3.2 et 1 port HDMI 2.0. C'est l'accessoire idéal pour connecter son écran, sa suite de périphériques et autres appareils afin de profiter d'une expérience fluide et optimisée qui répond aux exigences tant professionnelles que ludiques. Des effets RGB avec Razer Chroma : le support offre des éclairages Chroma RGB, intégrant pas moins de 16,8 millions de couleurs ainsi que des effets divers et variés, et se synchronise avec les autres appareils compatibles Chroma pour créer une ambiance plus immersive. Le bouton personnalisable Chroma RGB permet de base de faire défiler les préréglages d'éclairage d'une simple pression, mais peut aussi être personnalisé pour lancer des applications, couper le son ou appliquer n'importe quel raccourci clavier. C'est un véritable chef d'orchestre pour le setup.

Disponible en précommande sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 7 janvier 2025 à 179,99 €.

Razer HyperBoost : des performances optimales avec le Refroidisseur pour PC Portable de Razer





Razer a également introduit la nouvelle fonctionnalité Razer HyperBoost, qui a été développée pour optimiser les performances des ordinateurs portables Razer Blade lorsqu'ils sont utilisés avec le Refroidisseur pour PC Portable de la marque. Cette fonctionnalité innovante repousse les limites du système, au-delà des réglages d'usine, et exploite des technologies de refroidissement avancées pour optimiser les performances.

Voici les principales fonctionnalités :

Une amélioration des performances du système : Razer HyperBoost permet d'optimiser les performances pour une meilleure réactivité et des taux de rafraîchissement plus élevés.

: Razer HyperBoost permet d'optimiser les performances pour une meilleure réactivité et des taux de rafraîchissement plus élevés. Des solutions de refroidissement avancées : Razer HyperBoost assure une gestion optimale des performances grâce à une dissipation efficace de la chaleur. En alliant cette technologie au système de refroidissement à chambre à vapeur pour réduire les températures de l'appareil, certains modèles 2023 et 2024 du Razer Blade peuvent améliorer leurs performances.

: Razer HyperBoost assure une gestion optimale des performances grâce à une dissipation efficace de la chaleur. En alliant cette technologie au système de refroidissement à chambre à vapeur pour réduire les températures de l'appareil, certains modèles 2023 et 2024 du Razer Blade peuvent améliorer leurs performances. Un contrôle intégré : compatible avec certains modèles Razer Blade et géré depuis Razer Synapse.

Razer HyperBoost est d'ores et déjà disponible via une mise à jour gratuite pour les propriétaires de Razer Blade éligibles.

Razer Handheld Dock Chroma : une connectivité étendue pour les jeux mobiles





Le Razer Handheld Dock Chroma, qui redéfinit les possibilités en termes de connectivité pour les appareils mobiles dédiés au gaming, faisait également partie des annonces du salon. Cette station d'accueil compacte et polyvalente transforme les appareils mobiles en puissantes consoles de jeu dotées d'options de connectivité étendues. Sa conception 6-en-1, intégrant de nombreux ports et une connexion Ethernet Gigabit stable, lui permet d'étendre les capacités des téléphones, tablettes et autres appareils mobiles.

Voici les principales fonctionnalités :

Une conception 6-en-1 : la station est équipée d'un port Ethernet Gigabit, de plusieurs ports USB et d'une sortie HDMI. C'est la solution idéale pour une installation gaming complète.

: la station est équipée d'un port Ethernet Gigabit, de plusieurs ports USB et d'une sortie HDMI. C'est la solution idéale pour une installation gaming complète. Une recharge Passthrough jusqu'à 100 W : le summum pour recharger rapidement ses appareils, afin qu'ils soient prêts à l'action à tout moment.

: le summum pour recharger rapidement ses appareils, afin qu'ils soient prêts à l'action à tout moment. Une conception portable durable : conçue dans un aluminium robuste, la station d'accueil se plie pour faciliter son transport.

: conçue dans un aluminium robuste, la station d'accueil se plie pour faciliter son transport. Des éclairages Razer Chroma RGB : elle intègre des options d'éclairages RGB personnalisables pour plus de style.

Disponible en précommande sur Razer.com dès le 7 janvier 2025 à 89,99 €. Disponible dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 30 janvier 2025.

Razer Aether Standing Light Bars : le futur s'annonce radieux





Razer enrichit sa gamme de lampes connectées Aether Gamer Room avec l'arrivée des Razer Aether Standing Light Bars, pour des ambiances immersives qui brillent de mille feux RGB. Ce nouveau modèle est doté d'un socle pivotant, qui permet de diriger la lumière dans sa direction ou vers le mur, pour créer une ambiance plus cocooning.

Voici les principales fonctionnalités :

Un socle permettant de faire pivoter l'éclairage : la solution idéale pour orienter les éclairages en fonction de ses besoins.

: la solution idéale pour orienter les éclairages en fonction de ses besoins. Razer Chroma RGB : logées au cœur des barres lumineuses, les 30 LED font rayonner Razer Chroma RGB et ses 16,8 millions de couleurs à travers une pléthore d'effets. L'intégration de Chroma RGB permet aux barres de métamorphoser l'espace de jeu en un environnement dynamique et réactif pour une immersion totale.

: logées au cœur des barres lumineuses, les 30 LED font rayonner Razer Chroma RGB et ses 16,8 millions de couleurs à travers une pléthore d'effets. L'intégration de Chroma RGB permet aux barres de métamorphoser l'espace de jeu en un environnement dynamique et réactif pour une immersion totale. Pensées pour la domotique : conformes au nouveau protocole de domotique, les barres lumineuses ont été conçues pour s'intégrer parfaitement avec tous les autres objets connectés de la maison gérés par Matter. Il est également possible d'ajuster les paramètres et de créer des routines automatisées via l'application Razer Gamer Room : un écosystème intégré facile à prendre en main mais riche en options, qui simplifie la gestion des différents appareils dans le foyer.

: conformes au nouveau protocole de domotique, les barres lumineuses ont été conçues pour s'intégrer parfaitement avec tous les autres objets connectés de la maison gérés par Matter. Il est également possible d'ajuster les paramètres et de créer des routines automatisées via l'application Razer Gamer Room : un écosystème intégré facile à prendre en main mais riche en options, qui simplifie la gestion des différents appareils dans le foyer. Une installation simplifiée : alimentées via un port USB-C, les Aether Standing Light Bars offrent une installation plug-and-play.

Disponibles en précommande sur Razer.com dès le 7 janvier 2025 à 119,99 €. Disponibles dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dans le courant du premier trimestre 2025.

Razer Iskur V2 X : une ergonomie pensée pour offrir une expérience exceptionnelle





Lorsque la chaise gaming Razer Iskur a été dévoilée pour la première fois en 2020, elle a établi de nouveaux standards, tant en termes d'ergonomie que de confort. Depuis, Razer n'a cessé de dominer le marché en créant les meilleures chaises gaming au monde, avec trois gammes distinctes qui répondent aux besoins de confort et de soutien : la Razer Iskur V2, les Razer Enki et les Razer Fujin.

Aujourd'hui, Razer dévoile la Razer Iskur V2 X, une nouvelle chaise gaming qui reprend la plupart des fonctionnalités primées de la Razer Iskur V2, tout en proposant un prix plus abordable. Dotée d'un arceau lombaire intégré, de coussins incurvés avec une mousse haute densité et d'un dossier capable de s'incliner jusqu'à 152 degrés, la Iskur V2 X sublime l'assise et répond à toutes les exigences.

Voici les principales fonctionnalités :

Axée sur l'ergonomie : le modèle V2 X conserve le support lombaire intégral et les coussins en mousse haute densité de la Iskur V2 afin de garantir une bonne posture et un confort optimal pendant les longues sessions de jeu. Le support lombaire intégré vient soutenir le bas du dos, favorise une position assise plus neutre et réduit les tensions qui peuvent survenir après un certain temps dans la même posture. Son assise élargie à 545 mm et ses coussins en mousse haute densité permettent une meilleure répartition de la pression et s'adaptent aux différentes positions.

: le modèle V2 X conserve le support lombaire intégral et les coussins en mousse haute densité de la Iskur V2 afin de garantir une bonne posture et un confort optimal pendant les longues sessions de jeu. Le support lombaire intégré vient soutenir le bas du dos, favorise une position assise plus neutre et réduit les tensions qui peuvent survenir après un certain temps dans la même posture. Son assise élargie à 545 mm et ses coussins en mousse haute densité permettent une meilleure répartition de la pression et s'adaptent aux différentes positions. Un confort adapté à chacun : alliant un dossier inclinable jusqu'à 152 degrés, une fonctionnalité particulièrement appréciée sur les modèles Iskur V2 et la gamme Enki, à des accoudoirs réglables 2D, cette chaise offre plusieurs options de personnalisation pour un confort de chaque instant et un meilleur soutien.

: alliant un dossier inclinable jusqu'à 152 degrés, une fonctionnalité particulièrement appréciée sur les modèles Iskur V2 et la gamme Enki, à des accoudoirs réglables 2D, cette chaise offre plusieurs options de personnalisation pour un confort de chaque instant et un meilleur soutien. Des matériaux qui respirent : la chaise est rembourrée avec des fibres multicouches pour une meilleure gestion de la chaleur corporelle et une plus grande respirabilité.

: la chaise est rembourrée avec des fibres multicouches pour une meilleure gestion de la chaleur corporelle et une plus grande respirabilité. Un design élégant : la Iskur V2 X se pare d'une belle robe noire afin de se fondre dans tous les setups.

Disponible en précommande sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 7 janvier 2025 à 299,99 €.

L'écosystème dédié à l'immersion de Razer : voici l'avenir de l'immersion en jeu





Razer a toujours été pionnier dans l'innovation dédiée à l'immersion en jeu, que ce soit avec les technologies Razer Chroma RGB, Razer Sensa HD Haptics ou THX Spatial Audio. Lors du CES 2025, la marque a dévoilé ses plans pour faire évoluer ces trois piliers et propulser l'immersion en jeu vers de nouveaux sommets. La nouvelle génération de Razer Chroma RGB offre aux joueurs une immersion totale en transformant l'éclairage interactif - qui passe d'une configuration de bureau en 2D à un espace en 3D - visible dans l'ensemble de la pièce.

Une fois associée aux technologies Razer Sensa HD Haptics et THX Spatial Audio, cela crée un écosystème complet et avancé qui enveloppe le joueur dans une bulle d'immersion. Les lumières et les couleurs d'une cinématique explosent sur les parois de la pièce, les secousses d'un tremblement de terre retentissent jusque dans les mains et le dos, les discussions entre PNJ sont localisées dans l'espace : le monde prend vie pendant que le joueur l'explore. La vue, l'ouïe et le toucher seront stimulés pour atteindre un niveau d'immersion et d'interaction avec l'univers sans précédent.

Voici les principales fonctionnalités de l'Écosystème Immersif de Razer :