CES 2022 : Razer Smart Home, la technologie Chroma RGB s'invite dans les maisons

Connu pour ses périphériques pour gamers, Razer a été l'un des premiers constructeurs à faire briller ses souris et claviers de mille feux avec sa technologie Chroma RGB, des LED synchronisées capables d'afficher 16,8 millions de couleurs. Depuis, il case des LED partout, même dans des chaises vibrantes, et bientôt, ce sera dans toute la maison.

Le constructeur a en effet présenté au CES 2022 Razer Smart Home, qui placera donc sa technologie Chroma RGB au cœur des maisons en connectant divers appareils pour les synchroniser avec les écosystèmes PC et mobiles. L'idée est de surtout réunir tous les appareils intelligents d'une même maison dans une seule application qui est capable de tous les gérer, Razer explique que son application pour smartphones permettra de créer différentes ambiances et même un environnement immersif qui réagira en temps réel aux divertissements compatibles. Pour cela, le constructeur lance également Razer Chroma Smart Home Program, invitant les partenaires du secteur de la maison intelligente à intégrer leurs appareils dans cet écosystème. Il prend cependant déjà en compte plus de 200 jeux grâce à une cinquantaine de partenaires comme Nanoleaf, LIFX, Yeelight, Monster et Twinkly. Alvin Cheung, vice-président senior de l'unité commerciale Hardware de Razer, rajoute :

L'avenir de la maison intelligente n'a jamais été aussi brillant. Razer Chroma RGB a été plébiscité par les fans depuis sa création, et aujourd'hui Razer allie technologie et fonctionnalité grâce à l'application Razer Smart Home, permettant ainsi aux utilisateurs un contrôle créatif et complet de leur environnement.

L'application Razer Smart Home et le programme partenaire devraient être lancés dans le courant du premier semestre 2022, d'ici là, le constructeur annoncera de nouveaux participants au programme. Vous pouvez déjà retrouver de nombreux produits Chroma RGB sur le site de Razer.

Lire aussi : CES 2022 : Razer présente ses nouveaux PC portables gaming Blade 14, 15 et 17