CES 2022 : Razer dévoile une Smartwatch Gen 6 en partenariat avec Fossil

Razer profite du CES 2022 qui se tient actuellement à Las Vegas pour annoncer une collaboration avec Fossil, fabriquant de montres américain, afin de produire une Smartwatch en édition limitée, la Razer x Fossil Gen 6. Une montre connectée qui embarque le savoir-faire de Fossil et les technologies de Razer.

Cette Gen 6 dispose ainsi d'une plateforme Snapdragon Wear 4100+, avec des performances 30 % meilleures que le Wear OS de Google, mais aussi un boîtier noir de 44 mm, trois cadrans de montre exclusifs et une interface utilisateur basée sur les logiciels Razer. Les utilisateurs retrouveront également deux bracelets en silicone de 22 mm interchangeables, en noir ou en vert. Les fabricants annoncent au passage une autonomie accrue, une fonctionnalité Sommeil, une recharge de 80 % en 30 minutes, un capteur de fréquence cardiaque amélioré, un capteur SpO2 pour estimer le taux d'oxygène dans le sang, le suivi du niveau d'aptitude cardio avec l'estimation de la VO2 Max, les notifications mains libres ou encore les appels via un microphone intégré. Enfin, la Gen 6 sera compatible avec Wear OS3 lors de son lancement en 2022. Addie Tan, directrice associée du développement commercial chez Razer, déclare :

Nous sommes ravis de nous associer à Fossil pour concevoir une smartwatch en édition limitée et de partager la Razer X Fossil Gen 6 avec notre communauté de joueurs du monde entier. Nous sommes toujours à l'affût d’opportunités permettant d’améliorer le style de vie des joueurs et de leur proposer des produits qui ne sont pas seulement beaux, mais qui apportent aussi de la valeur à leur vie. C'est pourquoi nous avons gardé le bien-être des joueurs au cœur de la Razer X Fossil Gen 6. Tirant parti de la technologie innovante de Fossil et de l'esthétique du design emblématique de Razer, cette smartwatch sera l'accessoire parfait pour rester en tête du jeu.

Steve Evans, EVP Chief Brand Officer du groupe Fossil, rajoute :

Chez Fossil, nos équipes s'efforcent toujours de trouver de nouvelles innovations que nous pouvons apporter à nos utilisateurs, aux côtés de Wear OS de Google et de Qualcomm Technologies, Inc, et nous sommes ravis de travailler avec Razer qui est un partenaire de qualité. Fort d'une impressionnante communauté mondiale, Razer a conçu et construit le plus grand écosystème de périphériques, de logiciels et de services, destiné aux joueurs. L'industrie du jeu s'est considérablement développée ces dernières années, et nous sommes ravis de collaborer à une smartwatch adaptée au style de vie des joueurs. Le bien-être est également incroyablement important pour nos clients, et la Gen 6 a été conçue en gardant à l'esprit les objectifs de bien-être quotidiens du porteur, qu'il s'agisse de prendre du temps de repos avec une séance de respiration guidée, de suivre son sommeil ou de surveiller sa fréquence cardiaque pendant une journée gaming.