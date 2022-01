CES 2022 : Razer présente sa chaise vibrante Enki Pro HyperSense

Razer aime proposer des produits originaux, le constructeur a commencé par produire des souris gaming de plus en plus performantes, avant de diversifier son catalogue avec un arsenal de produits pour gamers, dont des fauteuils ergonomiques. Place maintenant à l'Enki Pro HyperSense, une chaise gaming vibrante.

L'Enki Pro HyperSense est donc un fauteuil pour gamers équipé d'un système haptique conçu par D-Box, qui offre des vibrations immersives en prenant en charge plus de 2 200 jeux vidéo, films et musiques dont F1 2021, Forza Horizon 5 ou encore Assassin's Creed Valhalla. Si le titre n'est pas directement pris en charge, une entrée haptique directe est présente, pour générer les vibrations de la manette, du clavier et de la souris. La D-Box inclut ainsi 65 000 variations haptiques avec un retour tactile de +/- 1 force G, sans oublier une inclinaison verticale et arrière de 1,5 pouce dans le siège et une réactivité de 5 ms. La Enki Pro HyperSense dispose également d'un appui-tête Chroma RGB personnalisable, une base de siège de 22 pouces, des arcs d'épaules de 100 degrés et un arc lombaire intégré. Sébastien Mailhot, président et directeur général de D-Box, commente :

Avec la Enki Pro HyperSense, Razer et D-Box ont construit le fauteuil gaming le plus avancé à ce jour. Nos efforts combinés ont donné naissance à un produit qui transforme physiquement l'expérience des jeux, des films et de la musique grâce à l'utilisation d'une rétroaction haptique haute-fidélité de pointe. L'attention inégalée que porte Razer aux détails et à son design saisissant, ainsi que l'expérience inégalée de D-Box en matière de technologie haptique posent les bases de l’innovation dans la prochaine génération de divertissement à domicile.

Pour le moment, Razer n'a pas communiqué sur le prix ni la date de sortie de la Enki Pro HyperSense. Vous pouvez cependant déjà retrouver d'autres modèles Enki sur la boutique du constructeur.